Dodik i Erdoan: Prijetnja ili sila ne mogu riješiti politički problem

ANKARA - Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, i Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske, složili su se danas u Ankari da mir u BiH i regionu nema alternativu i da se bilo kakvom prijetnjom ili upotrebom sile ne može riješiti politički problem.

"U javnom regionalnom govoru uz međunarodne spekulante nametnula se priča o mogućoj destabilizaciji. Rekao sam da mi zahtijevamo politički dijalog", rekao je Dodik ističući da je Erdoan upoznat sa situacijom u BiH te da ga je zamolio da razumije političke procese i da treba omogućiti razgovor lokalnih faktora.

Dodik je Erdoana upoznao i s time kako Republika Srpska vidi rad visokog predstavnika i da je on nelegalan, ali i istakao da treba iskoristiti dobru volju Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije, i Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske, da se razgovara jer svako ko može biti prijatelj treba da bude uključen.

Ovu dobru volju još ranije odbio je Bakir Izetbegović, lider SDA i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH, koji je takođe prije nekoliko dana razgovarao s turskim predsjednikom.

Fokus razgovora, kako je istakao Dodik, bio je na tome da se mir mora očuvati.

Inače, Dodika je ispred Predsjedničke palate u Ankari dočekao potpredsjednik Turske Fuat Otkaj, a nakon sastanka iza zatvorenih vrata održan je i radni ručak.

Kada je riječ o nedavnom sastanku Izetbegovića i Erdoana, Izetbegović je rekao da je s turskim predsjednikom razgovarao o svemu, tačnije o situaciji u BiH.

"Erdoan ima dobre odnose s Vučićem, pa i sa Dodikom, i on je čovjek kojem to polazi za rukom te to treba iskoristiti. Umjesto da pravimo probleme koji će otjerati djecu iz ove zemlje i sa Balkana, hajde da pravimo normalnu državu, da pravimo autoput Sarajevo Beograd, da radimo razne dobre stvari gdje nam može pomoći turska strana", rekao je Izetbegović.

Inače, u posljednjih nekoliko dana u javnosti je bilo govora i o inicijativi Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske, da ta zemlja uz Tursku i Srbiju budu dio političkog dogovora u BiH, međutim Izetbegović je takvu inicijativu odbio, a o tome je obavijestio i samog Erdoana.