Dodik i Nelson razgovarali o imenovanju Šmita

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i američki ambasador Erik Nelson razgovarali su danas o imenovanju za novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita.

Nelson je Dodiku rekao da je uloga OHR-a i dalje u Bosni i Hercegovini veoma važna za implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Pozivamo političke lidere da se usredsrede na reforme potrebne za unapređenje evropskog puta BiH i poboljšanje ekonomije", naveli su iz Ambasade SAD na službenom Twitter nalogu nakon sastanka.

"Retorika podjele samo usporava napredak koji će koristiti svim građanima BiH", dodaje se u objavi američke Ambasade.

Ambassador Nelson discussed with Chairman of the BiH Presidency Milorad Dodik U.S. support for the appointment of Christian Schmidt as High Representative and the vital role of the @OHR_BiH in facilitating implementation of the Dayton Peace Agreement.