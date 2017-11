Dodik i Stevandić: Zajedno protiv politike SzP u Sarajevu

BANJALUKA - Cilj saradnje Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Ujedinjene Srpske (US) je dovođenje do sloma politike Saveza za promjene (SzP) u Sarajevu, izjavili su danas u Banjaluci Milorad Dodik i Nenad Stevandić, predsjednici ovih stranaka.

Oni su istakli da saradnja dvije stranke nije uperena ni protiv koga u Republici Srpskoj već samo da ima za cilj jačanje njenih institucija.

Dodik je rekao da je zahvalan Ujedinjenoj Srpskoj što su pokazivali konstruktivan odnos prema institucijama RS, posebno prema Vladi i Skupštini.

Stevandić je rekao da US neće učestvovati ni u stvaranju ni u razvaljivanju bilo kakvih koalicija, već da im je jedini cilj jačanje RS.

Dodik je naglasio da je u pripremi politička platforma koja treba da sadrži niz delikatnih elemenata, te da će se ona pojaviti pred izbore.

"Želimo da sa Ujedinjenom Srpskom izgradimo platformu okupljanja na jačanju institucionalne i ukupne snage RS i mislim da smo se oko toga i usaglasili, kao i da radimo na svim pitanjima koja su bitna za RS obzirom da njihov rad u zajedničkim institucijama nije bio u interesu RS i da je često bio otežavajući pa čak i protiv RS", rekao je Dodik, i dodao da je cilj da se pred narodom razotkrije takva politka.

Stevandić je rekao da Dodik kao predsjednik SNSD-a zastupa koncept jačanja i očuvanja institucija RS da se jednim jezikom govori i u Banjaluci i u Sarajevu.

"Mi u tom smislu participiramo jer smatramo da odnos mora biti još čvršći i jači i da dovedemo do potpunog sloma politke Saveza za promjene a to će dovesti do stabilizacije i BiH jer se u Sarajevu više neće nadati da će doći do nekih lojalnih Srba da bi ostvarili neke probošnjačke projekte", rekao je Stevandić.

On tvrdi da US nema ništa ni sa kakvim odnosima unutar koalicije SNSD, DNS i SP i da poštuju sve što ta koalicija potpisuje i radi.

"Mi nemamo namjeru da bilo koga mijenjamo ili istiskujemo. Mi smatramo da je naš napredak rezultat našeg rada a ne bilo kakvog odnosa sa bilo kim", rekao je Stevandić.

Upitan da prokomentariše izjave Marka Pavića, predsjednika DNS-a, da će glasati za smjenu Stevandića ako dođe na dnevni red, Dodik je rekao da Stevandić neće biti smijenjen, te da je on u stalnom kontaktu sa Pavićem.

Potvrdio je da se u Banjaluci nedavno sastao sa Nermimom Nikšićem, predsjednikom Socijaldemokratske partije BiH, te da su popili kafu, ali da nije bilo govora ni o kakvoj koaliciji.

Dodik je uvjeren u veliku pobjedu na izborima 2018. godine, a da je do FBiH ko će biti partner sa druge strane.