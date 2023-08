Dodik i Vučić položili vijence: Nećemo zaboraviti srpske žrtve na Petrovačkoj cesti

BOSANSKI PETROVAC – Milorad Dodik, predsjednik RS i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, položili su vijence na Petrovačku cestu, na lokaciju na kojoj je hrvatski mig 7. avgusta bombardovao kolonu civila koji su se povlačili iz Krajine prema Srbiji.

Protokol predviđa da delegacije polože vijence i upale svijeće, nakon čega je predviđeno i obraćanje okupljenim građanima.

Na tom mjestu poginulo je deset građana, među kojima je bilo četvoro djece, i jedna 20-godišnja djevojka, koja je bila u drugom stanju.

Uz predsjednike Dodika i Vučića prisutni su vladika bihaćko petrovački Sergije s sveštenstvom, kao i Nemanja Davidović, predsjednik Opštinskog vijeća Bosanski Petrovac.

Dodik je rekao da su se svi okupili na tom mjestu zahvaljujući Vučiću za kojeg je rekao da nije oklijevao da pomogne da se napravi ovo spomen obiležje

"Ovdje smo da obilježimo stradanje i nećemo zaboraviti naše žrtve. Srbija je bila sklona da potisne te događaje u zaborav jer su nam rekli da ne bi ljutili druge. Danas se to sve promijenilo jer je Aleksandar Vučić prije desetak godina kad sam boravio kod njega rekao da ćemo zajedno obilježavati naša mjesta stradanja", rekao je Dodik.

On je rekao da je gubitak Krajine za narod bio bolan trenutak ne samo jer su izgubili svoj zavičaj, nego nešto što je nenadoknadivo za narod.

Dodao je da je Srbija danas jača i snažnija i da je spremna da pomogne srpski narod jer, kako je rekao, Vučić ima emocije da pomogne svom narodu.

On je rekao da će večeras u Prijedoru takođe biti obilježavanje, iako to neki doživljavaju kao provokaciju.

"Prijedor je bio pun ravan kad su Srbi napustili Krajinu. Naravno da treba odati počast i drugima što su stradali, ali ne može nama niko da zabrani da ne obilježavamo naša stradanja", rekao je Dodik. On je istakao da nijedan državnik do sada nije boravio na ovom mjestu, i dodao je da je uvjeren da će srpske države živjeti.

Vučić je rekao da je često zamišljao ovo mjesto, kolonu i odakle su došli avioni koji su bombardovali kolonu. On je rekao da mnogo godina se nije htjelo ili smjelo obilježavati mjesto na kojem je poginulo četvoro djece od šest, devet, 11 i 13 godina.

"Pokazuje koliko je našim ljudima ovde teško što smo dva puta dizali krst. Jednom smo podigli drveni mali krst da nikom ne bode oči i ne smeta, ali da obeležimo stradanje. Onda su nam taj krst srušili. Onda smo postavili mali aluminijumski, a onda su i taj srušili. Sada smo podigli tri puta veći. Ako sruše i ovaj, podići ćemo još tri puta veći. Koliko god budu rušili mi ćemo dizati i dizati i pokazivati da se ne mirimo s ubijanjem dece", rekao je Vučić.

Rekao je da Srbi moraju da pokažu pijatet prema tuđim žrtvama, i da poštuju bošnjačke i hrvatske žrtve, ali da niko ne smije da tjera Srbe da zaborave svoje žrtve i srpsku djecu, koja, kako je rekao, su stradala samo zbog imena i porijekla.

"Mi ne tražimo od drugih da prećutkuju zločine nad svojim narodom, naprotiv, o tome mora da se govori, ali mi nećemo da prećutimo zločine nad našim narodom", rekao je Vučić. On je rekao da je licemjerno da se ukazivanje na ovaj zločin naziva licemjerjem i ratnim huškanjem jer, kako je rekao, oni ne razumiju da se sjećanjem gradi budućnost.

Zahvalio je Dodiku na gostoprimstvu, i ocijenio da ovo nisu laka vremena za RS. Naglasio je da mu je drago što se Dodik i narod ovdje šali u vezi s sankcijama, ali je istakao da je situacija komplikovanija i teža.

"Mi ćemo uvek da budemo uz svoj narod. Znate da su nekada okretali leđa i uvodili sankcije s one strane Drine ali to je sad davno prošlo vreme. Nikada u istoriji se to više neće ponoviti, uvek ćemo pomagati naš narod, ne tražeći ništa tuđe, ne otimajući nikome ništa, ali nećemo dozvoliti da se progoni naše ljude", rekao je Vučić, i dodao da će se zalagati za to da oni koji su to učinili budu izvedeni pred lice pravde.

Iz Veritasa su istakli da za ovaj zločin niko nije odgovarao.

Ovaj zločin desio se u avgustu 1995. godine, tokom hrvatske vojne akcije Oluja.