Dodik i Vučić posjetili rodnu kuću Gavrila Principa

"Uveren sam da srpski narod nikada neće zaboraviti junačko delo Gavrila Principa. Srbija će uvek pomagati narodu Grahova i ovog kraja." - Predsednik Vučić obišao je rodnu kuću Gavrila Principa u selu Obljaj kod Grahova.

