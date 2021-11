Dodik iduće sedmice u Moskvi razgovara o svim važnim pitanjima u BiH

BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da će iduće sedmice biti u Moskvi i razgovarati o svim važnim pitanjima vezanim za aktuelnu političku situaciju u BiH.

Dodik od Moskve očekuje razumijevanje i da će se kroz sistem UN kao i do sada odnositi dosljedno, da će u okviru imaginarnog samoproglašenog tijela koje se zove Savjet za implementaciju mira Rusija imati ulogu kao što je imala do sada.

"To je sasvim dovoljno što se nas tiče da ojačamo tu poziciju i steknemo dodatno uvjerenje da je Rusija spremna da nastavi sa istom politikom", rekao je Dodik za "Sputnjik".

Kada je riječ o privrednoj saradnji, kao ključno pitanje je istakao pitanje izgradnje gasovoda od Rače, odnosno Bijeljine do Banjaluke o čemu postoji dogovor iz vremena Južnog toka sa "Gaspromom" da se gradi zajedno.

"Pošto gradimo auto-put, to je dobra prilika da pratimo tu trasu i izgradimo gasovod do Banjaluke. Nama su Rusi već potvrdili da će do kraja godine biti ista cijena gasa koju imamo, slična onoj koju ima i Srbija", rekao je Dodik i dodao da će pokušati da dobije i ono što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio za narednih nekoliko mjeseci dok se tržišta ne stabilizuju.

On je napomenuo da je na red došao sporazum koji je ranije potpisan između Vlade Republike Srpske i "Gasproma", a podsjetio je i na raniji dogovor da se u sjevernom dijelu Srpske grade dvije gasne elektrane.

"Ja želim da obnovim i ojačam taj sporazum", istakao je Dodik.

Volio bi, kaže, i da Putin dođe u Banjaluku i smatra da bi se i u uslovima pandemije u tom gradu okupila nemjerljiva masa ljudi koja bi došla da ga pozdravi.

"Imao sam ranije jedan dogovor s njim pa ću pokušati ponovo da to utvrdim. Gradimo srpsko-ruski pravoslavni centar u Banjaluci i hram koji je bukvalna replika hrama koji je postojao u Kremlju. Ranije kad je ta inicijativa bila u začetku zamolio sam predsjednika (Vladimira) Putina da kad dođemo do osvećenja tog hrama da bi bilo dobro da i on bude tu. I on je klimnuo glavom. E za to klimanje glavom moram da potvrdim da li će se to desiti. Vjerujem da ćemo u naredne dvije-tri godine finalizovati izgradnju", rekao je Dodik.

On je rekao da se uvijek raduje kad ide u Rusiju jer Putin pita kako može pomoći, a na Zapadu odmah počnu da zahtijevaju.

Odbacio je tvrdnje sa Zapada da svojim inicijativama samo sprovodi plan smišljen u Srbiji i Rusiji, istakavši da mu Putin nikad nije rekao da ovdje treba da sprovodi neku revoluciju nego da podržava teritorijalni integritet i ustavno uređenje BiH, a to znači dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Kad odvojite politiku i svedete na ljudski nivo drago mi je da nisam njihov čovjek, jer se želi reći da ovdje nema ljudi koji odlučuju svojom glavom nego morate imati nekog tutora. Pošto ne pristajemo da je tutor iz Britanije ili Amerike onda mora da ima neki drugi tutor, pa kažu da je Rusija", naveo je Dodik.

Dodik je rekao da je ponosan na to što ima dobar odnos sa Vučićem i Putinom, Viktorom Orbanom i nekim drugim predsjednicima, odličnu saradnju sa Kinom, što može da sarađuje sa ljudima iz Hrvatske i Slovenije.

"Rusija se veoma korektno odnosila prema međunarodnom pravu, prije svega prema Dejtonskom sporazumu i ostala dosljedna u tumačenju i primjeni slova ugovora. To nam je omogućilo da se uporno možemo boriti za naše pravo", rekao je Dodik za "Sputnjik".

On je podsjetio da je Rusija povukla saglasnost za imenovanje Kristijana Šmita za visokog predstavnika, da je pokazala veliku principijelnost.

Smatra da je Vučić nedavno napravio veliki uspjeh u Rusiji, te pozdravio uspjeh sastanka da u potpuno nestabilnom vremenu dobije takvu cijenu za gas u vrijeme kad se očekuje velika potrošnja.

Dodik je ukazao da je za Srbe, u vrijeme kad su satanizovani na Balkanu, važno da ima prijatelja kakav je Rusija, ali je napomenuo da Zapad manipuliše ulogom koju Rusija ima na ovim prostorima jer smatra da se više miješaju Britanija, Amerika, EU, Njemačka.

"U mojim razgovorima sa predsjednikom Putinom uvijek se išlo za tim da se potvrde međunarodni sporazumi po kome je BiH jedinstvena u smislu teritorije i da treba poštovati dva entiteta i tri naroda. Sva stvar je što se to ne poštuje nego se neki zapadni nižerazredni činovnici ovdje pokušavaju vježbati na nama u projektu imaginarnog stvaranja države", naglasio je Dodik.

Na pitanje šta konkretno Rusija može da učini, jer Njemačka i SAD guraju sankcije protiv njega, budući da ne može to da spriječi, Dodik je rekao da to neće ni tražiti već da mu je važno da razumije situaciju.

"Te sankcije su više odraz nemoći. Mi smo ovdje prisiljeni da ponekad ćutimo ali nekad dođe vrijeme da morate sve da kažete. Što se toga tiče, mislim da postoji razumijevanje Rusije", rekao je Dodik.

O odnosima s ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom koga su nedavno okrivili da se miješa u unutrašnje stvari BiH, Dodik je istakao da se on ne miješa u unutrašnje stvari već kaže da će poštovati ono što se ovdje dogovore.

Dodik se istakao da se zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar miješa u unutrašnje stvari, da mu zovu saradnike iz Amerike telefonom i traže da utiču na njega da promijenim svoju politiku.

"Zato našoj maloj zajednici kao što je Republika Srpska veoma imponuje kad imamo razumijevanje jedne velike Rusije. Imponovalo bi nam i da imamo razumijevanje i Amerike, ali nemamo. I zato smo prestravljeni njihovim prisustvom ovdje. Oni nisu darodavci, oni su inkvizitori", zaključio je Dodik.