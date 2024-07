Dodik komentarisao memorandum Srbije sa EU

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Srnu da Srpska pozdravlja potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između EU i Srbije o strateškom partnerstvu o održivim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima, ističući da je to jedan od veoma značajnih iskoraka za dalji napredak i razvoj Srbije.

"Ovo je sigurno jedan od strateških projekata, za koje se borio predsjednik Aleksandar Vučić, i čiji rezultati će biti veoma vidljivi, a koji će mnogo značiti za dalji napredak i finansijski procvat Srbije. On znači i dolazak novih investicija, bolji život stanovnika Srbije i veći standard", istakao je predsjednik Dodik za Srnu upitan da prokomentariše potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Srbije i EU.

On je naglasio da "predsjednik Vučić vodi odgovornu politiku i nije neko ko donosi nepromišljenje i ishitrene odluke, već dobro odmjerene i odvagane, a to potvrđuje i sve što je do sada uradio u pogledu privrednog, infrastrukturnog i sveukupnog razvoja Srbije, jer je rezultat njegove uspješne politike, kao i njegovih najbližih saradnika".

Potpisivanje ovog memoranduma, rekao je predsjednik Dodik, "po ko zna koji put potvrđuje da predsjednik Vučić vodi politiku koja je usmjerena prema svakom čovjeku, kojom će obezbijediti njihov ostanak u zemlji, bolju budućnost i normalan život, što podrazumijeva veće plate, penzije, nova zaposlenja, a što i čini jednog predsjednika državnikom".

"Bez stalne brige za svojim sugrađanima, za svojim narodom, nema ni politika ni liderstva", konstatovao je Dodik.

On je rekao da je i Republika Srpska spremna i zainteresovana za učešće u ovim aktivnostima sa Srbijom, te da će i ovaj današnji iskorak i još bolja i sigurnija budućnost Srbije značiti mnogo i za Srpsku, jer je riječ o istom regionu.

"Kao što je Srbija, tako je i Republika Srpska spremna da ide istim putem i sa istim ciljem koji vodi samo do jednog - ekonomskog procvata i razvoja, otvaranja novih fabrika, i što je najvažnije do otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja ljudi čime se garantuje njihov opstanak u Srpskoj", naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su dosadašnja istraživanja pokazala da Srpska obiluje značajnim količinama mineralnih sirovina, koje su danas veoma tražene u zemljama EU i širom svijeta, i da je njihovo iskopavanje velika razvojna šansa i mogućnost za dalji razvoj Republike i naglasio da će Srpska nastaviti da radi na njihovom istraživanju jer je riječ o sirovinama ogromne vrijednosti koje će značiti dalji napredak i razvoj Republike Srpske.

"Naše potencijale ćemo svakako pridružiti naporima Srbije i naših drugih prijatelja i partnera u Evropi i svijetu, vodeći odgovornu politiku, prije svega u interesu Srpske i naših stanovnika, primarno vodeći računa o ekološkim pitanjima i pitanjima zaštite zdravlja, gdje će struka biti potpuno uvažena i uključena", zaključio je predsjednik Dodik.

