Dodik na suđenju čitao knjigu, saslušani bivši direktori Službenog glasnika

SARAJEVO – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da Tužilaštvo BiH iz ničega pokušava da donese relevantne dokaze.

Na ročištu u Sudu BiH gdje se vodi postupak protiv njega i Miloša Lukića, v. d direktora Službenog glasnika Republike Srpske, Dodik je rekao da Tužilaštvo BiH nema nikakve dokaze.

"Pravi se improvizacija suđenja. Ovo je improvizacija cijelog slučaja", rekao je Dodik dodajući da je i to dokaza zlih namjera Tužilaštva BiH.

Tokom suđenja, Dodik je čitao knjigu, a na pitanje Sene Uzunović, sudije Suda BiH, ko je sve prisutan u sudnici, predsjednik Republike Srpske je čitajući knjigu samo podigao ruku i na taj način potvrdio da je prisutan.

Na današnjem ročištu saslušani su Vladimir Janković i Mila Devušić, bivši direktori Službenog glasnika Republike Srpske, a njihovo saslušanje nije trajalo duže od pet minuta.

Janković je rekao da je funkciju vršica dužnosti direktora obavljao dva dana, te da je iz zdravstvenih razloga podnio ostavku, kao i zbog činjenice da je shvatio da ovaj poziv nije za njega jer ne odgovara njegovoj stručnoj spremi.

Devušić je tokom saslušanja prezentovala način na koji se akti pripremaju da bi se objavili u Službenom glasniku.

Suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske i Milošu Lukiću, v.d direktoru Službenog glasnika Republike Srpske biće nastavljeno 29. aprila izvođenjem novih "dokaza", između ostalog i dopisa Kristijana Šmita, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika.

Jedan od tih dopisa je da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće, međutim Goran Bubić, advokat Dodika upitao je kako to kada je visoki predstavnik 2006. godine poništio odluku Ustavnog suda BiH.

"Nismo ovce i telad da to slušamo. Tužilaštvo ima problem orginalne verzije Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma i vidjećemo kako će se riješiti to", rekao je Goran Bubić, Dodikov branilac dodajući da je cilj suđenja da se Dodik eliminiše iz političkog života i to na jedan neustavan način.

Anto Nobilo, advokat rekao je da se radi o fingiranom postupku kojeg u stvari nema, izražavajući nadu da će Sud BiH dozvoliti da se izvedu svi dokazi koji se trebaju izvesti.

"Dolazimo do kritičnog momenta kada će se ili neće prihvatati naši dokazi. U svakom slučaju ovo što smo do sada vidjeli od tužioca to nema mjesta u sudnici, pogtovo ne u ovako visokom sudu i to svako osjeća, rekao bi i tužioci koji u svojim spisima nema ništa", rekao je Nobilo.

Goran Petronijević, advokat rekao je da je Tužilaštvo BiH u nelagodnoj situaciju i da će drugi dio postupka otvoriti Pandorinu kutiju jer će ono dati odgovor na pitanja o ovlaštenjima visokog predstavnika itd..

"Radi se o potpuno ispraznoj priči Tužilaštva. Ovo je trenutak kada se kreće u nešto što bi trebalo da bude vrlo opterećujeće za Tužilaštvo BiH", rekao je Petronijević.

Miljkan Pucar, Lukićev branilac rekao je da smo danas dobili potvrdu onoga što odbrana priča, a to je da Tužilaštvo BiH nema ništa.

"Objavljivanje je tehnika gdje postoji zakon kako i šta se objavljuje. Mislili smo da će Tužilaštvo nakon fijaska sa inspektorima odustati od ovih svjedoka. Oni predlažu 60 i nešto dokaza, a među tim dokazima su ono što je objavljeno u Službenog glasniku, novinski", rekao je Pucar.

On je rekao da se Tužilaštvo BiH poziva na Bonska ovlaštenja, a ona nisu objavljena nigdje niti se zna ko ih je donio i kada ih je potpisao te da se to ne može smatrati zakonom u Bosni i Hercegovini.

"Utvrdićemo da je ovaj postupak bespotreban i najbolje bi bilo za Tužilaštvo da povuku optužnicu", rekao je Pucar.

Sam Lukić rekao je da je pravnom laiku jasno da ono što radi Tužilaštvo BiH da je besmisleno.

"Svima će biti jasno na kraju da je taj proces vođen samo zbog toga ljudi koji su pripadnici srpskog naroda", rekao je Lukić.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske rekao je da ima osjećaj da sudija Sena Uznović ide putem Mirsada Strike koji je počeo proces pa otišao u penziju.

"Vidio sam danas da Tužilaštvo BiH više nervira Senu nego optuženu stranu i to je čak i pokazala. Nije dozvolila Tužilaštvu da pravi lakrdiju i troši i naše i njeno vrijeme. Oni nemaju ništa", rekao je Višković.

Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da smatra da je sudija danas shvatila da instrukcije iz ambasada i OHR-a nisu pravni akti.

"Ovdje je sada sabiranje gubitaka Tužilaštva", rekao je Stevandić.

Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH rekla da je jadna država čiji građani žive u pravnoj nesigurnosti.

"Visoki predstavnici nemaju pravo da nameću zakone i oni nisu ustavom nisu prepoznati kao zakonodavci", rekla je Cvijanovićeva dodajući da i oni visoki predstavnici koji su imenovani legalno nisu imali pravo nametati zakone.

Ona je naglasila da Bonska ovlaštenja nisu izvor prava te da je besmisleno se nalaziti u sudnici gdje vam neko čita da se ne poštuju odluke visokog predstavnika.

Sam Dodik je rekao da je sve jasno i da treba ići do kraja da se pokaže besmisao cijelog ovog procesa.

"BiH je u sistematskoj krizi i Dejtonski sporazum je greška koja je napravila BiH i dala strancima da njime upravljaju i zato mi ništa ne možemo da uradimo", rekao je Dodik.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.