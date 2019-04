Dodik nacrtao kartu srpske države, čine je Republika Srpska, Srbija i dio Crne Gore

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik dao je intervju za Espreso.rs u kojem je, između ostalog, govorio da li je i dalje za ujedinjenje Republike Srpske i Srbije, te šta misli o Sarajevu.

Kako prenosi ovaj portal, Dodik je s novinarima vodio intervju u novoj zgradi Vlade Republike Srpske u Banjaluci, a tom prilikom nacrtao je i mapu srpske države koja će, kako kaže, jednog dana postati realnost, a u nju ulazi Republika Srpska, Srbija, pa čak i dijelovi Crne Gore.

"Ja sam dobio najveći broj glasova od svih njih koji su tamo u Predsjedništvu. Moja partija odnosno ekipa oko moje partije napravila je najveću srpsku većinu na nivou BiH, mislim od kad postoji BiH. To znači da od pet poslanika u Domu naroda, čija je moć velika i nijedna odluka u Parlamentu u Predstavničkom domu ne može proći ako ne dobije potvrdu Doma naroda, a to dalje znači da tih pet poslanika odlučuje o sudbini svake odluke i zakona na nivou BiH. Od tih pet poslanika, četiri je iz moje partije. To se nikad nije desilo i time se nekako doskočilo strancima koji su rekli da je od pet većina, prosta većina četiri i to je ostalo tako zapisano, ne može se izmijeniti", rekao je Dodik.

Rekao je da je na kraju ipak inaugurisan za člana Predsjedništva BiH, ali da je bilo svakakvih namjera, da se onemogući inauguracija, "da se svašta živo izmisli i da se nametne".

"Ta priča o tome kako mi rušimo BiH, mila majko, mi smo mala maca, kako bi to narod rekao u odnosu na to kako je ruše Bošnjaci. Zavađeni su između sebe, zakrvljeni došli su do patološke mržnje između sebe i oni nađu uvijek izlaz u tome da se okupe u mržnji prema Srbima. To je kod njih ključno pitanje. Za razliku od mene, ja nikoga od njih ne mrzim, ja ih gledam kao svoje političke konkurente i u značajnoj mjeri protivnike. Moja politika nije nametanje drugome svoju volju, kao što oni to rade. Moja politika je da pokušamo da održimo prije svega mir i stabilnost i to je primarno. Politički procesi moraju da budu u tom smjeru. Ja nisam ratni lider, da sam to htio mogao sam biti u ratu", rekao je, između ostalog, Dodik u intervjuu za Espreso.rs.