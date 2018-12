Dodik najavio: Promjene Ustava Srpske uskoro na dnevnom redu Narodne skupštine

BANJALUKA - Pitanje promjene Ustava Republike Srpske za nekoliko mjeseci bi moglo da se nađe u programu rada Narodne skupštine, najavljuje predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Ustav sa 140 članova i više od 120 amandmana, od kojih su neke nametali Visoki predstavnici, ne definiše u svim oblastima precizne nadležnosti Republike Srpske.

"Mi smo već duže vremena kao SNSD, a ja kao predsjednik Republike do sada radili na koncipiranju toga novog ustavnog sistema. To u suštini podrazumijeva samo prilagođavanje nekim praktičnim i bržim rješenjima, onemogućavanje bilo kakvih zastoja u odlučivanju organa u Republici Srpskoj i definisanje nekih važnih stvari", istakao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da bi se Ustav mijenjao, osim dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini, potrebna je i natpolovična većina u sva četiri kluba Vijeća naroda. 29 amandmana na Ustav koje su 2009. usvojili poslanici, blokirano je u Vijeću naroda Republike Srpske, i to vetom Kluba Bošnjaka. Dok je većina srpskih predstavnika za ukidanje ili reviziju nadležnosti Vijeća, Bošnjaci se tome itekako protive. Tvrde da je Vijeće jedini mehanizam zaštite njihovih interesa. Jedan od argumenata srpskih predstavnika je da mnoga pitanja koja su Bošnjaci blokirali, uopšte nemaju veze sa vitalnim nacionalnim interesom.

"Nisam za varijantu i opciju ukidanja Vijeća naroda, ali striktno definisanje uloge Vijeća naroda jesam. Odmah da vam kažem, mi imamo na neki način, nek se uvrijedi ko hoće, na neki način zloupotrebu, gdje se vitalni nacionalni interes poteže na stvari na koje nema pravo da se poteže", istakao je Radovan Višković, mandatar za sastav Vlade RS.

"Ja i Klub poslanika koji ja predvodim su za to da se ukine Vijeće naroda, jer bi došlo do ogromne uštede novca. Ne bi došlo do blokade određenih zakona i svega ostalog", naglasio je Kostadin Vasić, poslanik u NS RS.

Ustav se, u svakom slučaju treba mijenjati, kažu pravnici. Između ostalog, i zbog nametnutih ili zastarjelih odredbi.

"Siguran sam da tu ima puno stvari koje su prevaziđene kroz međunarodne standarde i konvencije kao što su pitana koja su vezana za smrtnu kaznu, jer je ona ukinuta Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, ali tu i pitanje glavnog grada Republike Srpske, kao i čitav niz drugih pitanja koja bi trebalo da budu riješena na civilizacijski način", istakao je Vitomir Popović, profesor na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Osim smrtne kazne i glavnog grada, među blokiranim amandmanima nalazi se i odredba o pretpostavci nevinosti, o zabrani ropstva ili ropskog položaja, pravičnom suđenju i pravima djeteta.

