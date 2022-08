Dodik najavio krivičnu prijavu protiv Džaferovića

​BANJALUKA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je krivičnu prijavu protiv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića ukoliko bude učestvovao na međunarodnoj krimskoj platformi koju organizuje Ministarstvo inostranih poslova Ukrajine, te naglasio da je privatno učešće i iznošenje stavova praksa bošnjačkih političara, čime ruše BiH.

Dodik, koji je danas na vanrednoj sjednici Predsjedništva BiH glasao protiv učešća Džaferovića na sutrašnjem onlajn samitu o međunarodnoj krimskoj platformi, istakao je da BiH sa takvom politikom ne može uspjeti i ne treba da uspije.

"Svi primjećuju da je to kraj ove zemlje. Samo se čeka da se proglasi kraj. Da li će on biti za dvije, pet, deset godina, to nije važno. Ali očigledno je da ova zemlja ne može nikako", rekao je Dodik za RTRS.

On je napomenuo da predsjedavajući Predsjedništva BiH nema nijednu ulogu osim da tehnički zakaže sjednicu.

Dodik je naveo da Džaferović nije našao za shodno da postavi to pitanje na dnevni red sjednice Predsjedništva BiH, nego da je on po saznanju tražio da bude održana vanredna sjednica i da je to učinjeno, sa jednom tačkom - učestvovati ili ne učestvovati.

"Privatno učešće i privatno iznošenje stavova je praksa bošnjačkih političara, čime ruše BiH", naglasio je Dodik.

