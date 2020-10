Dodik nakon sastanka: Već sutra razrješenje kadrova DNS-a koji prave probleme

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je nakon sastanka koalicionih partnera u Banjaluci da je DNS donio ishitrenu odluku o napuštanju koalicije, ali da partije iz vladajuće koalicije tu odluku poštuju. On je najavio da će već sutra, ili najkasnije u utorak početi s razrješavanjem kadrova DNS-a koji "prave probleme".

"Razmatralo se novonastaloj situaciji i konstatovali smo da koalicija ostaje jedinstvena i usmjerena na ostvarivanje vladinih dokumenata. Izražena je privrženost koaliciji. Možemo da zaključimo da nema opasnosti za rad Vlade i provođenja njenih politika. Zaključili smo da je odluka DNS-a ishitrena, nepotrebna i imajući u vidu da je to odluka koja je za nas jasna prihvatamo njihove stavove", rekao je Dodik.

On je dodao da partije iz koalicije smatraju da treba da se sačeka izjašnjavanje gradskih i opštinskih organizacija DNS-a.

"Ako neko ostaje s nama nastavićemo da radimo u punom kapacitetu, a ako neko izađe naravno da ljudi i kadrovi sa tog poddručja, bez obzira na kojoj funkciji se nalaze neće moći da ostanu na tome. Već sutra ćemo da riješimo neke ljude koji prave probleme. Možda u utorak najkasnije", istakao je Dodik.

Istakao je da ga raduje činjenica da koalicija ostaje privržena i da RS ostaje stabilna.

"Sve naše partije se zalažu za oštru borbu protiv kriminala i korupcije i ono što je urađeno je dio te borbe. Biće nastavljena prema svim kadrovima pa i prema kadrovima iz SNSD-a koji ne rade u skladu sa zakonom. Suprotstavljamo se bilo kakvim špekulacijama oko izbora i tražimo od nadležnih organa da spriječe špekulcije, pogotovo kupovinu glasova", istakao je predsjednik SNSD-a.

Govoreći o razlozima zbog kojih je DNS napustio koaliciju, Dodik kaže da je to "pitanje za njih".

"Razlozi za njihov izlazak oni mogu da kažu, ja ne mogu ni da komentarišem njihove priče", istakao je Dodik i oštro demantovao tvrdnje da je SNSD učestvovao u "rasturanju DNS-a".

"Da smo učestvovali mi ne bi ni bili koalicioni partneri", naglasio je Dodik.

Dodao je da je isključivo stvar DNS-a to što je nakon prošlih izbora iz stranke izašao određen broj ljudi, a nikako stvar SNSD-a.

"Mi smo smatrali da i pored toga treba da ostanemo zajedno. Međutim, od tih ljudi iz DNS-a tražilo se da prema ljudima koji su ranije pripadali DNS-u mi imamo oštru politiku, da ih odbacimo, što smo mi smatrali da je neprihvatljivo. Kao što ni sada ne želimo da odbacimo bilo koga iz DNS-a ko smatra da treba da bude dio ove priče", rekao je Dodik.

Na odluku o tome da li će DNS- biti u Vladi, Dodik kaže da će se sačekati izjašnjenje poslaničkog kluba.

"Imaće onoliko ministara u Vladi koliko budu dali poslanika. Ukoliko ne bude poslanika, neće biti ni ministara", rekao je Dodik.

Predsjednik SNSD-a kaže da u DNS-u nije bilo ozbiljne politike.

"Da je bilo ozbiljne politike, onda kada je ta grupa šutirala novac koji su skupili na nekoj žurci to je trebalo tada da bude raščišćeno. Onako je ta poruka otišla. Oni su smatrali da su dovoljno jaki, da mogu da rade šta hoće i evo nažalost, po njih najviše, mi ćemo preduzeti sve mjere odgovornosti. Ja sam obaviješten od strane neke bezbjednosne agencije da imaju mnogo dokaza i da su neki postupci u toku", kaže Dodik i dodaje:

"Došle su informacije da postoje monopoli, da postoje bahatosti, postoji samo jedna firma preko koje idu sve putarske nabavke, da se ne plaća dok se ne da reket... Ali to je stvar nadležnih organa, nije moja. Ali to su neprihvatljive stvari. Ja ne želim da budem dio te politike, ja nisam ta vrsta priče, šta god ko pričao i ne mogu da dokažu ništa. I ovi to ljudi neće", rekao je Dodik pokazujući na partnere iz koalicionih stranaka.

Istakao je da se neće dozvoliti da se "takva raskalašena ponašanja identifikuju kao dio ove koalicije".

"To što su oni sebi umislili da je to opšteprihvatljivo - to će izaći na izbore pa ćemo vidjeti na koji način će djelovati. Ali ne možemo da dozvolimo da se identifikuju takve politike i takva raskalašena ponašanja kao dio politike ove koalicije", rekao je.