Dodik nakon sastanka sa Varheljijem: Uređivanje sudstva i javnih nabavki za mene prioritet

BRISEL - Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je nakon sastanka u Briselu sa komesarom za susjedstvo i proširenje EU Oliverom Varheljijem da je Varhelji pokazao napor da se razumiju zaključci Evropskog savjeta koji su vezani za kandidatski status Ukrajine i Moldavije, a za BiH pokušavaju da nađu način rješavanja pitanja izbornog zakonodavstva.

Zahvalio se Varheljiju na razumijevanju stanja u BiH.

"Naredno pitanje je stanje o javnim nabavkama, kao i zakon o sukobu interesa i pitanje VSTS BiH. Ukoliko bi se riješila ta pitanja, Evropski savjet bi dao kandidatski status BiH", kaže Dodik, prenosi RTRS.

Dodik je istakao da će se zalagati za rješavanje pitanja o javnim nabavkama i sudovima.

"Daću sve od sebe da se ova pitanja što prije riješe. Nisam za zakone koji vode ka centralizaciji BiH", naveo je Dodik.

Dodik se zahvalio Varheljiju za spremnost da pojasni stav Evropske unije o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji, a BiH ne.

Ostaje još nejasno da li BiH mora da ispuni svih 14 tačaka ili će postojati fleksibilnost ukoliko se oko neke tačke ne postigne dogovor.

Dodik: Povećanje plata je naše umijeće u neizvjesnim vremenima

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je Srni da je današnje usvajanje seta zakona o povećanju plata u Narodnoj skupštini Republike Srpske samo dokaz da Srpska može sama da donosi autentične odluke i da to povećanje plata nije rezultat nikakve podrške ili pomoći sa strane.

"Idemo sa povećanjem od 10 odsto. Sada su stvoreni uslovi da to bude isplaćeno, a u septembru će sve i jedan uposlenik u javnom sektoru dobiti linearno po 100 KM. Želimo da to uradimo i u realnom sektoru kako bi oni sa najnižim platama mogli da povećaju svoju osnovicu za obračun plata. Na neki način to je socijalno odgovorno i humano postupanje vlasti Republike Srpske po tom pitanju", istakao je Dodik.

Dodik je istakao da je to umijeće i uspjeh vlasti Republike Srpske da obezbijedi mogućnost da ljudima poveća plate u ovim teškim i neizvjesnim vremenima.

"Dio problema koje pravi inflacija nismo mi generisali, niti smo mi proizvodili, ali vidimo da to dolazi od ovog istog svijeta u Evropskom parlamentu koji drži predavanja, a oni su ti koji su generisali probleme koji su danas u osnovi inflacije i svega toga", rekao je Dodik.

On je istakao da vlasti Srpske reaguju na to jer ne žele da njeni ljudi zbog svega imaju loše posljedice.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata u Srpskoj kojim se platni koeficijenti uvećavaju u određenom procentu tako da svi zaposleni ostvare uvećanje plate od 100 KM.