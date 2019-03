Dodik nudi Borenoviću ulazak u Savjet ministara

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, je na sastanku sa delagacijom PDP-a koju je predvodio predsjednik ove stranke Branislav Borenović, ponudio ministarsko mjesto Borenoviću u novom Savjetu ministara BiH, ali je Borenović tu ponudu odbio.

Međutim nije isključeno da PDP uđe kao stranka u Savjet ministara.

Borenović je rekao da će PDP o tome donijeti odluku sljedeće sedmice. Dodik je rekao da je ključno to da i u slučaju neulaska PDP-a da će stranke usaglasiti zajedno srpsku nacionalnu politiku u Sarajevu.

Dodik i Borenović su rekli da je dogovoreno formiranje komisije kako bi se poboljšao rad javnog radio-televizijskog servisa RS, a i da su usaglašeni principi o promjeni Izbornog zakona prema kojima bi došlo do transparentnijeg organizivanja izbora i većeg povjerenja u izborni rezultat.

Dogovorili su i da ne pristanu na formiranje komisija i tijela u Parlamentarnoj skupštini BiH ako ne dođe do formiranja Savjeta ministara, a Dodik je rekao da bi moglo doći do povlačenja spremnosti te stranke da se pristupi formiranju Savjeta ministara ako uskoro ne dođe do njegovog formiranja.

Na sastanak SNSD-om došao je SDS.