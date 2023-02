Dodik o Šmitovoj odluci: Lažni visoki predstavnik se preigrao

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da odluka Kristijana Šmita o suspenziji Zakona o nepokretnoj imovini Srpske neće biti poštovana i da on nema pravo da nameće bilo kakve akte Srpskoj.

"Šmit nije visoki predstavnik, a i da jeste, on ne bi imao na to pravo. To je za nas ništavno i pravno potpuno neutemeljeno. Mi ćemo nastaviti da sprovodimo naš Zakon o nepokretnoj imovini. A njegovu pisaniju nemamo namjeru da igdje objavljujemo i to ne obavezuje naše nadležne organe", rekao je Dodik novinarima u Beogradu prije početka tribine pod nazivom "Srpska se brani i u Srbiji".

On je rekao da se na tom planu ništa neće desiti, jer je Narodna skupština već donijela i usvojila Zakon o imovini Srpske koji je sporan Šmitu.

"On je na snazi i nije poništen. Lažni visoki predstavnik ne može da ga poništi. Smatram da se preigrao i poručujem da nećemo sprovoditi njegovu odluku", ponovio je Dodik, prenosi Srna.

Kristijan Šmit objavio je juče da je suspendovao primjenu Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u Republici Srpskoj, ali su vlasti Srpske odgovorile da Zakon ostaje na snazi i da se odluke ilegalno biranih visokih predstavnika ne objavljuju u Službenom glasniku Srpske.