Dodik o Ustavnom sudu BiH: Odluke će moći donositi troje stranih sudija

BANJALUKA – Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da bi dopunom Pravila rada Ustavnog suda BiH, koja su na dnevnom redu današnje plenarne sjednice ove pravosudne institucije, teorijski i praktično odluke mogli donositi samo troje stranih sudija tog suda.

"Sami mijenjaju svoja Pravila, jer nema zakona o Ustavnom sudu BiH. Ranije su promijenili odredbe kojima je predviđeno da u vijeću mora da bude predstavnik konstitutivnog naroda. Onda su to ukinuli, a sada mijenjaju i kažu da je dovoljno da glasa većina od prisutnih sudija, dok je do sada to bilo od ukupnog broja. To teoretski i praktično znači da je od pet sudija troje stranih većina i da mogu da donese bilo kakve odluke", naveo je Dodik, dodajući da je plenarna sjednica zakazana na brzinu, mimo sadašnje prakse.

Podsjetio je da po pravilima Ustavni sud BiH ima devet sudija i da je za donošenje odluka bila potrebna većina od pet sudija. Ali, i u tim slučajevima, Dodik kaže da su odluke donosili tri stranca i dva muslimana.

"Sve odluke su donosili protiv Republike Srpske. Onda oni sa Zapada kažu - to se mora poštovati i neće da uđu u suštinu i vide da je to kreiranje koje je protivustavno", poručio je Dodik i dodao da Srpska nastavlja da se bori.

Komentarišući i to što je na dnevnom redu plenarne sjednice Ustavnog suda i zahtjev Denisa Bećirovića, bošnjačkog člana Predsjedništva BiH o nepokretnoj imovini, Dodik je kazao da je Ustavni sud BiH izmislio sebi ovlaštenje da odlučuje o imovini.

"Jer Ustav BiH kaže da sve ono što izričito Ustavom nije dato BiH, pripada entitetima. Nijednom riječju se ne pominje imovina", istakao je Dodik za TV Hepi.

