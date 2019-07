Dodik o formiranju Savjeta ministara: Vanga je umrla, nema ko da odgovori

BRATUNAC - Srpski član i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik ocijenio je da neki koji "drže do BiH" misle da je Savjet ministara važan, te najavio da će Republika Srpska "početi da preuzima poslove koji su joj oteti kako bi vratila te funkcije".

"Šta će nam Savjet ministara? Samo neki koji drže do BiH misle da je to nešto važno. Mi treba da razvijemo pune kapacitete rada institucija Republike Srpske i to ćemo učiniti. Počećemo preuzimati poslove koje su nam oteli kako bismo te funkcije ponovo vratili u Republiku Srpsku", rekao je Dodik novinarima u Bratuncu.

Dodik je na pitanje kada bi mogao da bude formiran novi Savjet ministara, Dodik je odgovorio da "Vanga više nije živa i da nema ko da da odgovor na to".