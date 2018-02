Dodik o kandidaturi za Predsjedništvo BiH: Moja pobjeda nije upitna

BANJALUKA - Moja kandidatutra za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine je definitivna i svaka špekulacija u tom pogledu ne stoji, izjavio je danas Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a.

Dodik je novinarima u Banjaluci rekao da će okupiti široku podršku za svoju kandidaturu te da njegova pobjeda uopšte nije upitna.

"Tu neće pomoći ni Savez za promjene niti bošnjački glasovi. Sve ankete i naša namjera da okupimo desetak političkih partija u okviru ove kandidature i našeg patriotskog bloka za Republiku Srpsku apsolutno su jasni i drugi nemaju šta da traže u tom pogledu", kaže Dodik.

Predsjednik Srpske kaže kako očekuje da razlika između njega i bilo kog kandidata u Srpskoj koji dođe iz drugog bloka ili političkih partija neće biti ispod 120.000 glasova.

Na pitanje da li će SNSD dati kandidata i za predsjednika RS Dodik je odgovorio potvrdno.

"O tome ko će biti kandidat za predsjednika Srpske vodimo rasprave. Ovo je neupitno, dogovorićemo se o tome. Prerano smo u sve to krenuli. Već mi je bilo dovoljno spekulativno da svaki dan odgovaram na pitanja o tome", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Dodik je prokomentarisao i izjavu lidera PDP-a Branislava Borenovića da će ga poslati u političku penziju, i rekao da je Borenović "politički luzer koji na različitim stranama daje različite izjave".

"Mogu kao politički protivnik da sa simpatijama pogledam njihov lažni entuzijazam u tom pogledu. Oni stoje gore u javnosti nego 2014. godine, a tada nisu mogli dobiti nikakve izbore, a ako ih tada nisu dobili, nikada ih neće ni dobiti", smatra Dodik.

Osvrćući se na današnje kritike koje je na njegov račun iznio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, Dodik je rekao da je Mektić "velika štetočina za Republiku Srpsku" i da odavno niko nije pravio veću štetu od njega.

"Nije važno šta je on rekao ili nije. Važno je da njegove izmišljotine o paravojnim organizacijama ili o Srebrenici sada citiraju zvanična mjesta po Evropi", dodao je Dodik.

Dodik je istakao da u Srebrenici nije bilo genocida, te da je pokušaj Mektića da to stalno vraća na dnevni red "dječija igra", što javnost u Srpskoj savršeno dobro zna.

"Bilo bi dobro da je Mektić rekao barem jednu riječ da su pred Ambasadom Srbije u Sarajevu bile nakačene mrtvačke glave uoči Dana državnosti Srbije i da se na taj način šalje poruka svim Srbima, ali on je odavno čovjek koji ne radi u interesu Republike Srpske. Mi to znamo, a mediji bi trebalo da ga puste da sve što govori kaže do kraja bez ikakvih redukcija", dodao je Dodik.