Dodik o odluci NS RS: To nije moj vitalni interes nego Republike Srpske

SARAJEVO - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji BiH i Velike Britanije ponovo doći na odlučivanje i, ako bude stvari koje ne odgovaraju Republici Srpskoj, ponovo pokrenuti vitalni interes da se to sanira.

Dodik je rekao da je uradio svoje kada je pokrenuo vitalni interes na odluku o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji BiH i Velike Britanije, jer da nije - danas bi imao napad opozicije da je propustio to da uradi.

On je istakao da je nestvarno da su iz opozicije spremni žrtvovati interes Republike Srpske na ovako bezočan način.

"Ovaj sporazum će ponovo doći na odlučivanje i, ako bude stvari koje ne odgovaraju Srpskoj, ponovo ću pokrenuti vitalni interes da se stvari saniraju", izjavio je Dodik novinarima u Sarajevu.

On je podsjetio da je pokrenuo vitalni interes sa stanovišta svoje funkcionalne odgovornosti jer je vidio da se u pripremi izrade sporazuma ignoriše stav Republike Srpske.

"To nije moj vitalni interes, nego Republike. Pogrešno je bilo od svih koji su to tako pokušali da predstave, kao odnos prema mom položaju. Jasno sam naveo da četiri ministarstva iz Republike Srpske navode da u sporazumu ima manjkavosti kada smo o tome razgovarali. To gospoda nisu željela da uvaže, te je tako to jedino što mi je preostalo", pojasnio je Dodik.

Prema njegovim riječima, nekima je bilo samo važno pokrenuti priču, pa sada Srpska ide na drugi način u proces pregovaranja, jer sve što je napomenuto ne važi za one iz opozicije.

"Kada sve prevedete, moje je bilo da dostavim Narodnoj skupštini Srpske, pa skupština može da reaguje i ovako i onako", naglasio je Dodik.

Dodik izjavio je da se podsekretar UN za politička pitanja Rouzmeri di Karlo na današnjem sastanku u Sarajevu interesovala za razvoj političke situacije u BiH, posebno kakva će biti atmosfera pred opšte izbore u oktobru.

"Razgovarali smo o projektima koje ovdje provodi UN, socijalnoj inkluziji koja je ranije dogovorena između različitih agencija UN da bi se reagovalo na posljedice pandemije virusa korona, a sastanak je bio prilika da evociramo i neka sjećanja iz prošlosti kada je Di Karlova bila ovdje veoma angažovana u ime Vlade SAD", rekao je Dodik novinarima.

Dodik je podsjetio da je u vrijeme njenog angažmana u BiH aktuelno bilo pitanje reforme policije.

"Ta reforma policije nije provedena kako su oni zamišljali. To govori o tome da treba da ostanemo na pozicijama naših interesa i da moramo da poštujemo naše vrijednosti u Republici Srpskoj. Ako ne budemo poštovali naše vrijednosti i naše nadležnosti, onda gubimo naše interese", rekao je Dodik.

Podsjetimo, Narodna skupština Republike Srpske danas nije dvotrećinskom većinom usvojila odluku o potvrđivanju izjave srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika o proglašenju veoma štetnom po vitalne interese Srpske odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji BiH i Velike Britanije.

Od ukupno 62 prisutna poslanika, svi su glasali, a veto je podržao 51 poslanik, niko nije bio protiv, dok je uzdržano bilo 11 poslanika.