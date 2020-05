Dodik o prisluškivanju opozicije: To bi se u narodu nazvalo zezanje

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je ono što je rekao sinoć na sjednci Narodne skupštine bio performans.

"Naravno da je to bio dio odnosa u samoj Skupštini. I onaj koji prisluškuje to ne oglašava i ne saopštava javno. To je ono što bi oni u opoziciji nazvali performans ili što bi se u običnom narodu nazvalo zezanje", rekao je Dodik, prenosi "ATV".

Inače, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lučak rekao je da odgovorno tvrdi da nema nikakvog prisluškivanja, pogotovo poslanika, ali ni bilo koga drugog u Republici Srpskoj ko se ne bavi kriminalom.

To je rekao komentarišući sinoćnje tvrdnje srpskog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika da prisluškuje opoziciju.

"Tačno je da je srpski člna Predsjedništva BiH sinoć ovdje vodio određenu političku igu sa pojednim poslanicima, konkretno sa Stanivukovićem i Vukanovićem. Oni koji to prate znaju da se pojavljivanjem gospodina Dodika u skupštini dešavaju takve stvari", rekao je Lukač.