Dodik o situaciji na KiM: Srbima se više nikad neće desiti "Oluje" bilo gdje

BANJALUKA - Jednostrani i neodgovorni potezi Aljbina Kurtija ugrozili su bezbjednost Srba na Kosovu i Metohiji i Srbija po Rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN 1244 ima pravo da brani bezbjednost Srba u južnoj pokrajini, istakao je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da Republika Srpska u potpunosti i snažno podržava rukovodstvo Srbije u naporima da deeskalira situaciju i dijalogom nađe mirno rješenje i tako zaštiti prava srpskog naroda.

On je na Twitteru napisao da je potpuno jasno da se prava Srba na Kosovu i Metohiji, kao i Srba u Republici Srpskoj, krše pod političkim pritiscima i da međunarodna zajednica i dalje primjenjuje dvostruke standarde kada su Srbi u pitanju.

"Sve je to isto kao i u prošlosti, ali ono što je različito je da se Srbima više nikad neće desiti `Oluje` bilo gdje", poručio je Dodik

Podsjetimo, vlasti samoproglašenog Kosova saopštile su u petak, 29. jula, da od 1. avgusta neće priznavati dokumente izdate u Srbiji, te da će oni koji ih posjeduju dobiti privremene dozvole prilikom dolaska na Kosovo i Metohiju.

U isto vrijeme, vlasti u Prištini planirale su da započnu obaveznu ponovnu registraciju vozila sa registarskim tablicama Srbije, što bi uticalo na Srbe na sjeveru Kosmeta i iz još nekoliko gradova.

Sve to je dovelo do tenzija na graničnom prelazu. Srbi su blokirali puteve na sjeveru Kosmeta, što je navelo Prištinu da odgodi uvođenje ograničenja ulaska do 1. septembra.