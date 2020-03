Dodik o spornom snimku: Afere u dvorištu onih koji kritikuju druge

ISTOČNO SARAJEVO - Pokušaji da se drže predavanja o poštenju drugima i izgradnji demokratskog društva završavaju aferama kod onih koji to čine, izjavio je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik komentarišući aferu "Asim" koja potresa SDA, a u koju je bio uključen i aktuelni direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Osman Mehmedagić.

Dodik je istakao da ne može prihvatiti takve stvari ni kod koga ni u BiH ni u Republici Srpskoj, te da je riječ o "dekadentnoj situaciji u kojoj je SDA pokazala svoje pravo lice".

"To sigurno nije jedini slučaj. To je samo onaj koji je otkriven, ali to je očigledno bio metod rada te partije i način u kome se koristilo sve, do zastrašivanja, kupovine i koječega drugog da se promoviše jedna čvrsta struktura u koju su uključeni najvažniji ljudi koji ne bi trebali da se time bave", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik ističe da je sada jasno zbog čega se insistira na Osmanu Mehmedagiću, koji po tvrdnjama SDA može jedini da bude na poziciji direktora OBA BiH bez obzira na mnoge stvari koje nisu jasne u vezi s njim.

"Nisu jasne stvari oko njegove diplome, sada učešća u aferi... Ovo je bilo dovoljno da se napuste pozicije i mjesta, a ne da se traži njihov ponovni izbor. Sve to pokazuje stanje u BiH", ocijenio je Dodik.

Prema njegovim riječima, na Republiku Srpsku se pokušavaju prebaciti problemi iz Federacije BiH (FBiH), gdje stvari ne funkcionišu i gdje nije izabrana vlast, a odnos između bošnjačkog i hrvatskog naroda je dramatičan.

"Juče (na sastanku predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića i lidera SDA Bakira Izetbegovića u Mostaru) se vidjelo da nisu uspjeli ništa dogovoriti i da su razlike još veće", rekao je Dodik.

On je napomenuo da u FBiH nisu izabrani ni predsjednik, ni potpredsjednici.

"Sve te stvari kriju, a optužuju Srpsku da nešto blokira. Mi ćemo ići i učestvovati na sjednicama, a naša je stvar kako ćemo odlučivati o dnevnom redu i niko nas ne može natjerati, kako god to oni čitali", poručio je Dodik.

On se osvrnuo i na pitanje Ustavnog suda BiH, navodeći da su iz nekih međunarodnih krugova i institucija došle tvrdnje da ne treba mijenjati u ovom trenutku strane sudije, što je "vjetar u leđa" Bošnjacima u BiH i njihovom konceptu razgradnje Republike Srpske.

"Očigledno je da strane sudije još nisu završile posao i zato ih štiti međunarodna zajednica. Mi ne smijemo da budemo naivni jer je riječ o planu koji dugo traje, dugo se priprema i na koji smo upozoravali i protiv koga se borimo. Došlo je vrijeme da se sa tim mora izboriti. Ili će BiH postati društvo u kome će biti sigurni svi, pa i Srpska, ili će problemi nastaviti da se kreiraju kroz razne krize", smatra Dodik.

On kaže da je imao sastanke sa nekim važnim ljudima iz međunarodne zajednice koji pozivaju da se radi u institucijama BiH i donose odluke.

"Zar da podržavam ono što oni rade? Ovo je sprega Evropljana, Amerikanaca i Bošnjaka da razgrade Srpsku kroz ustavni sistem i zato brane sudije Ustavnog suda. To je najkorumpiranije mjesto koje postoji u BiH. To nije Ustavni nego okupacioni sud, sud koji treba da izvrši egzekuciju nad Srpskom i zato Srpska mora ostati jedinstvena i posvećena zaključcima Narodne skupštine", poručio je Dodik.