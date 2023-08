Dodik o vraćanju optužnice: Ni sudija nije mogao da potvrdi nešto što je sklepano na brzinu

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao da mu nisu poznati razlozi zbog čega je optužnica koju je Tužilaštvo BIH podiglo protiv njega i v.d. direktora Službenog glasnika RS Miloša Lukića koja je poslata na potvrdu Sudu BiH vraćena na doradu, te da ga to i ne zanima.

"Obaviješten sam jutros kad sam se probudio da je optužnica vraćena, ne znam razloge niti me zanima. Naravno da me pogađa, ali to pokazuje koliko je to bilo na brzinu sklepano i poslato, da čak ni sudija nije mogao da je potvrdi, pa je vratio", poručio je Dodik.

"Zar to nije dovoljan razlog da kažete: 'Pa čekaj, šta to radite. Usput, treba da se kaže da je većina tužilaca kojima je ponuđeno da podigne optužnicu to odbila'", rekao je on, te dodao:

"Nemojte se iznenaditi ako se desi da sud to prebaci u Banjaluku, pa da kažu: 'Evo, Dodik je opet nešto namjestio, kako bi se izvukao'", naglasio je predsjednik Republike Srpske.