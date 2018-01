Dodik o zahtjevu za hapšenje: Kako vas nije sramota da širite laži?

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je bio upoznat sa zahtjevom za njegovo hapšenje, te da su ovu priču "kreirali Srbi u zajedničkim institucijama BiH". Dodik je upitao kako one koji su poslali taj zahtjev nije sramota da stalno šire laži i poručio im da mu "se sklone sa grbače".

Dodik je rekao da već godinu dana zna za zahtjev i da je on stigao iz Sarajeva, ističući da stoji na raspolaganju i da nema potrebe da se bilo šta traži od Srbije.

"Imao sam neke informacije o tome koje su prije svega iz okvira Sarajeva. Znao sam odakle je poslat taj zahtjev. Zaista je, dakle upitno, pošto su oni fabrikovali nekoliko tih lažnih priča, zašto bi oni nešto tražili od Srbije. Evo ja sam na raspolaganju. Šta je tu u pitanju? Oni Srbi koji su otišli u zajedničke institucije su to sve kreirali. Oni koji tamo sjede sastaju se svaku veče i kreiraju bilo šta protiv Republike Srpske. Sad je aktuelna ta lažna priča o paravojnim formacijama. Dakle, u nedostatku dokaza o tome i da je postojalo nešto oko te priče o vili ovdje u Beogradu oni ne bi tražili nešto od Srbije. Šta Srbija ima s tim?", upitao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je zahvalan predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je tu priču iznio u javnost, jer, kako kaže, njegovo nije bilo da o tome govori.

"Ja s Vučićem razgovaram o našim međusobnim odnosima i on je bio tu kada sam dobio tu informaciju, tako da je i on to znao. Ali, ja sam zahvalan Vučiću što je učinio javnim te informacije. Moje nije bilo da ja govorim o tome, ali ja o tome znam već godinu dana. Ali problem je od prije godinu dana. Šta ste radili godinu dana? Što ste lagali godinu dana? Kako vas nije sramota da lažete stalno i iznova? Zašto nešto ne uradite? Sklonite mi se jednom sa grbače! Nervoza ih pohvata pred ove izbore. Sve ankete govore da kandiodati SNSD-a na mjestu člana Predsjedništva BiH i Predsjednika Republike dobijaju preko 53 posto glasova, da SNSD 42% u prosjeku... Znači to je naš start, njihov start je nula. Posvađani, nikakvi... Od njihovih partija se napravilo 20 partija i onda nemaju šta drugo nego da lažu", rekao je Dodik za RTRS.

On tvrdi da je "jedan ministar iz Savjeta ministara BiH zvao austrijsku vladu da ne dozvoli da neko od njihovih zvaničnika dođe u RS na Dan Republike".

"Kako ih nije sramota? Evo neka se javi taj da nije, pa ću mu ja objasniti kako jeste i koga je zvao. Prema tome to je subverzivna izdajnička aktivnost nekoliko njih tamo iz SzP koji sjede u organima BiH, koja ne prestaje. Šta je Vučić rekao? Rekao je istinu. Šta oni govore, što se pravdaju? U čemu je problem?", upitao je predsjednik Srpske.

Na pitanje kako komentariše to da je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić demantovao Vučića, Dodik je odgovorio:

"Neću ništa da govorim o Mektiću, jer mi je to iz poniženja. A javnost je najbolja".