Dodik objavio insert iz crtanog filma: "Ovako Marfi čita Ustav BiH" (VIDEO)

BANJALUKA – Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je na mreži X na neobičan način prokomentarisao rad ambasadora SAD u BiH Majkla Marfija.

Dodik je objavio kratak insert iz popularnog crtanog filma "Cat-Tails for Two", u kojem jedan mačak pokušava da pomogne drugom tako što će ga politi vodom, ali umjesto vodom poliva ga benzinom, što dovodi do eksplozije.

"Ovako Marfi čita Ustav BiH", napisao je Dodik u komentaru pored videa.

Овако Марфи чита Устав БиХ. pic.twitter.com/ad1DxLZyoF — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 12, 2024

