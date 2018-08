Dodik odbacio Salkićev zahtjev za promjenu imena Republike Srpske

Potpredsjednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, Ramiz Salkić, želi da mijenja njeno ime. Ono što je rekao na tribini u Gradišci, ponovio je i pred kamerom ATV-a. Bošnjaci i Hrvati se ne vide u imenu Republike Srpske, i to mora da se mijenja - poručio je Salkić.

"Bošnjaci i Hrvati su konstitutivni u ovom entitetu. A u isto vrijeme, ne mogu se prepoznati u imenu. Ako neko želi normalno stanje ovdje, mora prihvatiti činjenicu da u ovom entitetu mora biti naziv u kome se mogu prepoznati svi građani. To je potpuno normalno i potpuno legitimno," rekao je Salkić.

Za bh. parlamentarca iz Srebrenice, Sadika Ahmetovića, Salkićeve izjave su samo jeftin populizam. Ahmetović smatra da se njegov bivši stranački kolega iz SDA bavi pitanjima za koja ne postoji trenutno rješenje - a na otvorena pitanja uopšte ne reaguje.

"Ja ću vama to, ako vi meni ovo je jedina politika koju Salkić prezentuje Bošnjacima. Ovo malo što je do sada uradio svodi se na inat, prosipanje nacionalističke retorike, bez ijednog konkretnog rješenja za one koje predstavlja i čije je glasove dobio. To je politika koja ne vodi nigdje, koja nema rezultata," kaže Ahmetović.

Ni predstavnici Republike Srpske nisu ostali dužni Salkiću. Milorad Dodik, predsjednik Srpske, ubijeđen je da Visoki predstavnik ni ovaj put neće primjetiti očigledne pokušaje osporavanja Dejtonskog sporazuma. Potpredsjedniku Srpske je poručio da "ne provocira i ne iritira".

"U Republici Srpskoj, niti se njega pita, niti on može da čak i pokrene inicijativu takve vrste. Prema tome, to je jedna notorna glupost, jednog sitnog, malog, lokalnog političara," kaže Dodik.

Premijerka ocjenjuje da ovakve dnevnopolitičke izjave samo izazivaju haos u Bosni i Hercegovini, i tjeraju ljude jedne od drugih. To rade oni koji se zaklinju u BiH, ali nikada ne žele da pokažu toleranciju prema drugima - ističe Željka Cvijanović.

"Nema mjesta ni za kakvu promjenu, Republika Srpska se zove vrlo jasno. Ostaće da bude Republika Srpska. Ona je otvoreno društvo za sve one koji žele u njoj da žive, koji postuju zakone i Ustav RS i BiH, prema tome - niko nije ugrožen, rekla je Cvijanovićeva.

Inicijativa slična Salkićevoj je posljedni put pokrenuta prije skoro 15 godina, kada je tadašnji lider SDA, Sulejman Tihić, podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH sa ciljem da ospori ime Republike Srpske. Apelaciju je, ubrzo, sam povukao. (ATV)