Dodik odgovorio Marfiju povodom državne imovine

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je, povodom izjave ambasadora SAD Majkla Marfija o tome da je BiH titular državne imovine, da bar poštuje Ustav BiH ako se već nepotrebno miješa u unutrašnje stvari BiH.

"Gledam i slušam onog prepotentnog ambasadora Marfija i pitam se kako jednu ozbiljnu zemlju može da 'predstavlja' jedan spekulant i čovjek koji govori neistine. Sjećam ga se još iz vremena kad je bio uporni potrčko svojih ranijih šefova. Danas pokušava da glumi nekoga velikog i misli da i dalje živi u vremenu kada je karijeru gradio servilnim podaništvom. Nije primijetio da se vrijeme promijenilo i da je i on nakupio više godina", navodi Dodik.

U saopštenju iz Kabineta predsjednika Srpske se dodaje da je Dodik poručio Marfiju da ne postoji vlada BiH.

"Zašto lažete kada Savjet ministara nazivate vladom. BiH nema vladu i Vi svojom lažnom tvrdnjom hoćete tako nešto da uspostavite. Ali to se ne tiče Vas. To je riješio Ustav BiH. Kad se već nepotrebno miješate u unutrašnje stvari BiH, onda bar poštujte njen Ustav. Očigledno, to za Vas ne postoji. Imate svoju lažnu agendu i hoćete svoj lažni pristup da pretvorite u pravila", istakao je Dodik.

On je rekao da Marfi voli da drži predavanja drugima.

"Samo ovakva BiH može da bude Vaše utočište, inače da je iole ozbiljna zemlja, davno bi Vam dala do znanja da ste pretjerali i da je najbolje da Vaše pregalaštvo nastavite tamo odakle ste došli. Ko ste uopšte Vi da govorite o imovini i to još da to tumačite. Pitanje imovine je riješio Dejtonski sporazum i Ustav BiH. Samo spekulanti kao Vi mogli su da kreiraju da to može biti predmet visokog predstavnika, a i sami znate da to nije, jer je Vaša zemlja garant Dejtonskog sporazuma", naveo je Dodik.

On je ocijenio da je apsurd da Marfi priča o državnoj imovini, iako dolazi iz zemlje u kojoj imovina pripada saveznim držama, njih 50.

"A i zemljište distrikta Vašington, gdje je sjedište državnih institucija, ustupljeno je sporazumom saveznih država koje graniče s njim. I da li je i to laž, kao što vi lažete da BiH ima imovinu. U Dejtonskom sporazumu jasno piše, slovom, a ne nekakvim duhom koji vi namećete, da je imovina vlasništvo Republike Srpske i Federacije BiH. I to se neće promijeniti bez obzira na to šta Vi sa svojim lažnim visokim predstavnikom i stranim sudijama u Ustavnom sudu pokušali uraditi", naveo je Dodik.

On je rekao da Marfi pričom i o korupciji pokušava da ovdašnjim izabranim političarima držite lekcije o tome.

"A Vaša vlada ovdje ubaci 80 miliona dolara raznim protuvama koje zovete nevladinim organizacijama da šire Vaše vrijednosti, a koje nisu u interesu ovog naroda. I to vi ne nazivate korupcijom i za vas je normalno da otvoreno finansirate razne podanike koji onda lažu, izmišljaju priče o kriminalu ovdje. Zašto ne objavite javno imena tih kojima su ta sredstva uplaćena pa da se može provjeriti da li su oporezovana. Budite sigurni da ćemo mi to ovdje provjeriti", rekao je Dodik.

On je naveo da je upoznao mnoge američke ambasadore koji su bili ovdje, ali da su svi bivši.

"Kao što ćete i Vi biti. Ukoliko odlučite da mi odgovorite, imaći još mnogo toga da Vam kažem. Nemojte ovo smatrati novogodišnjom čestitkom, jer Vama neću ništa čestitati", zaključio je Dodik.