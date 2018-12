Dodik odlikovao Lazanskog Ordenom časti sa srebrnim zracima

BANJALUKA - Doskorašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je danas Orden časti sa srebrnim zracima srpskom piscu, novinaru i vojnopolitičkom komentatoru Miroslavu Lazanskom.

Dodik, koji je sada predsjedavajući Predsjedništva BiH, donio je ukaz o odlikovanju Lazanskog u vrijeme dok je bio predsjednik Republike Srpske, a danas je obavljen svečani čin dodjele ordena.

Lazanski je izjavio Srni da mu je ukazana velika čast i da odlikovanje doživljava kao priznanje za njegov rad od 1992. godine.

"Pratio sam medijski stvaranje Republike Srpske i bio sam ovde i za vreme rata. Na neki način se smatram i delom Srpske pošto je moja majka Srpkinja iz Visokog, a ja sam živio u Trebinju gde sam završio Gimnaziju `Jovan Dučić`", rekao je Lazanski.

On je podsjetio da mu je ovo drugo odlikovanje u karijeri.

"Imam jedan vojni orden, odnosno Medalju za vojničke vrline kojom me je odlikovao predsednik /Josip Broz/ Tito 1977. godine i sada posle Tita me odlikovao Dodik. To je vrlo zanimljivo. Osećam se počastvovan i vrlo ponosan što sam dobio orden od predsednika Dodika", naglasio je Lazanski.

Dodik je uručio orden Lazanskom na osnovu ovlašćenja aktuelnog predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović.