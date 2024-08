Dodik otkrio kad će u političku penziju

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je da će samo on odlučiti kad će u političku penziju i da će se na to mnogi načekati.

"I da traže ne bi je bilo. Već imam 65 godina i po zakonu bih trebao da budem u penziji. Ali politička penzija je nešto sasvim drugo i nju nećete tako lako doživjeti", kazao je Dodik odgovarajući na pitanje da li je možda tokom posjete direktora CIA bilo riječi i o njegovoj smjeni ili odlasku sa političke scene.

Predsjednik Srpske istakao je da ima detalje sastanka sa direktorom CIA, ali da on lično nije imao kontakt sa njim.

Kazao je da je povodom sastanka bilo mnogo spekulacija i lažnih spinova oko toga šta je rečeno i šta je on poručio.

"Vrlo dobro znam šta je spin nakon 20 godina rada ovdje. Mislim da smo svi skupa srozali povjerenje u medije, da više malo ko može da vjeruje u spekulacije. Vidim da nakon posjete direktora CIA postoji samo jedan vid tvrdnje koji dolazi iz Sarajeva, a ne racionalno gledanje", naveo je Dodik.

Istakao je da pozdravlja dolazak direktora CIA.

"Radi se o jednom visprenom i razumnom čovjeku. Pogrešno se predstavilo da je on babaroga. On je na sjednici sa članovima Predsjedništva BiH rekao i to da nije ponosan na to kako neki njegovi sunarodnici koristeći se imenom SAD, rade na terenu. To nam je bilo dovoljno da prepoznamo da se radi o visprenom čovjeku koji ima životno, profesionalno iskustvo i ja podržavam razgovore koje su oni imali, jer je svakom više dosadila Bećirovićeva priča o secesiji i slično. Njima (Sarajevo) je bilo potrebno da kažu kako se neko prepao i slično. Spekulacije idu ka tome da se isiječe jedan dio moje rečenice. A ja ću ponoviti što sam rekao. Da, podržavamo teritorijalni integritet BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom. A oni obično brišu ovo Dejtonskim", kazao je Dodik.

Otkrio je još jedan detalj razgovora članovima Predsjedništva BiH sa direktorom CIA.

"On (direktor CIA) je ne slaže sa mojom politikom, ali je razumio da bi trebalo usaglašavati neke stavove koje ja imam. E tu je i odgovor na pitanje o političkoj penziji. Naravno da ja nisam čovjek koji se povlači", naveo je Dodik.

Poručio je da u Republici Srpskoj ne stanuje plan o secesiji.

"Ovdje stanuje plan o čuvanju naših institucija i nadležnosti, svoje političke autonomije. Direktor CIA im je jasno rekao da za stanje u BiH nije involviran samo Dodik, već svi", naglasio je Dodik, te dodao:

"Republika Srpska smatra da dok se BiH održava tako onda ona može opstati. Svaku BiH van Dejtona ne podržavamo, pogotovo onu unitarnu i centralizovanu. Ako se BiH ne može održati u slovu Ustava BiH, najbolje je da se raziđemo".

Priznao je sa postoje otežani uslovi za finansiranje u Srpskoj usljed američkih sankcija, ali da se Srpska uspješno bori sa tim.

"Direktno se prijeti bankama i finansijskim institucijama. Prijeti se ukoliko daju kredit Vladi RS da će dobiti sankcije. Ali sve fukare se dignu u jednom vremenu, kako je to rekao Andrić jednom, pametan zaćuti, fukara progovori. Dolazak CIA bila je redovna mjera, razgovaralo se sa Predsjedništvom BiH o više pitanja. Amerika je velika sila, i to niko ne spori, ali ima problema širom svijeta. Njihova politika kako je to bilo najavljivano prije deset godina je da završi započeto, kao što je to slučaj u BiH. Mi nemamo problem sa SAD gdje god da se pojave, ali imamo ovdje zbog njihovog tumačenja Dejtona. Ne slažemo se ni zbog Kristijana Šmita, to ne poštujemo. Zato sam ja dobio tužbu jer ne poštujem odluke", rekao je Dodik

