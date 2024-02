Dodik otkrio o čemu je više od sat vremena razgovarao sa Putinom

BANJALUKA - Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je danas da je razgovor sa ruskom predsjednikom Vladimirom Putinom bio uspješan i da je trajao više od sat vremena.

Dodik je, podsjetimo, predvodio od nedjelje, 18. februara, delegaciju Srpske u višednevnoj zvaničnoj posjeti Bjelorusiji i Rusiji.

Predsjednik Srpske se 19. februara u Minsku sastao sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, dok je 21. februara u Kazanju razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a danas je sumirao te sastanke.

Dodik je rekao da mu je drago što je razgovarao sa Putinom, te da je to bio jedan od uspješnih razgovora.

"Razgovarali smo više od sat vremena o važnim pitanjima. Nastavljamo dalje da sarađujemo na svim segmentima, prije svega privrednim. Rusija nastavlja da održava svoju pažnju, spremna je da nastavi sa isporukama gasa po istim okolnostima kao i do sada", naveo je Dodik.

Razvili su, dodao je, neke nove okvire saradnje i oni se odnose na pitanja koja do sada nisu bila na dnevnom redu.

"Rusija ima pozitivan stav prema miru, stabilnosti u BiH. Poštujemo činjenicu da se oni ne miješaju u unutrašnje stvari u Srpskoj i u BiH", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima dotakli su se i izgradnje naučnotehnološkog parka.

"Zamolio sam ga da bude jedan od pokrovitelja takvog parka u Republici Srpskoj. On je pristao", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske ukazao je i na pozitivan odnos Putina prema Republici Srpskoj. Istakao je da je stekao utisak da Rusija od Amerike brani Dejtonski sporazum. Razgovarali su, dodaje, i o tome da u BiH postoji stranac koji nije izabran.

Dodik je najavio za naredni period niz posjeta različitim zemljama, te napomenuo da će u naredna četiri mjeseca dva puta posjetiti Rusiju.

"U aprilu ću učestvovati na bezbjednosnoj konferenciji u Sankt Peterburgu, a u junu ću opet posjetiti taj grad u kojem će biti održan Ekonomski forum, koji se godišnje održava pod pokroviteljstvom predsjednika Rusije Vladimira Putina", rekao je Dodik.

Dodik je govorio i o brojnim drugim aktuelnim pitanjima, uključujući i pitanje izbornog zakona. Najavio je da će u utorak, 27. februara, u Mostaru biti održan novi sastanak partnera na nivou vlasti u BiH.

"Ako Kristijan Šmit nametne izmjene Izbornog zakona, mi ćemo donijeti svoj. Ako se drzne za bilo šta oko imovine, mi ćemo donijeti odluku o nezavisnosti ", rekao je Dodik.

Šmit se, dodao je, petlja u sve i svašta.

"Čuj, on će zabraniti prodaju zemljišta na Jahorini. Ko je on da to radi?", naveo je Dodik, koji je između ostalog rekao i da će poslati Šmitu "Djedove rakije", "da se okrijepi".

