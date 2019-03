Dodik pisao Kavazoviću: Nema smisla lažnim informacijama širiti nemir

Komentari: 3

E Dodik , što njima bolje vraća se gore i to je dokazano , a znaš da su spašeni 1918 pa su ih komunisti spasili 1945 i njih i ostale , oni i još neki su uvijek u stanju kad je prpa uvlačiti se u zugu Srbima , takvi su po prirodi .... što se tiče ovog slučaja sa mulom Kavazovićem i sličnima ništa pomoći neće osim -- KLIN SE KLINOM IZBIJA !

gr

Dodik u pravu si u potpunosti. Naravno ima budala kao ovaj marjanovic sto se izivljavao nad onim kozarcaninom, al isto znam da upravo ti kozarcani vole provocirati. Dovoljno je da vidite onaj Ljiljan na vratu onog sto ga marjanovic maltretirao i sve je jasno. Nisam srbin al cesto idem i putujem po srpskoj i moram priznati niko nikog ne dira, naravno ljudi su osljetljivi na neke simbole i ponasanje pojedinaca. U sustini bosnjaci/muslimani uzivaju sva moguca prava, druze se lijepo sa svojim susjedima, sve okay. Vjerujem da vise imaju bosnjaci slobode u srpskoj od srba u federaciji. to znam jer zivim u federaciji. Zamislite da dodje neki srbin sa kokardom na glavi negdje gdje su muslimani vecina, il recimo sa dresom srbije...mislim da ne bi dobro prosao sto je zalosno. nazalost zivimo u takvoj stvarnosti. Bosnjaci vole provocirati, oni su jednostavno takvi. Srbi sute al kad zatreba onda reagiraju...tako sam upoznao srbe... Parola je: ne diraj me ne diram te.