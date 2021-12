Dodik ponosan što Srpska ima moćnu adresu da se čuju njeni problemi

MOSKVA - Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik veoma je ponosan na činjenicu da Republika Srpska u svijetu ima tako moćnu i veliku adresu kao što je Rusija na kojoj se čuju problemi Srpske.

Dodik je istakao da je impresivno da jedna mala Republika Srpska plijeni pažnju i samog predsjednika Vladimira Putina i te velike drage zemlje.

Putin je, kako je rekao Dodik, objektivan, koji nije ohrabrivao da se učini nešto što bi bilo loše prema drugome, već želi da podrži sve napore za miran i demokratski razvoj.

On je dodao da se u Rusiji traži način da se pomogne, a ne da se nametne, što on cijeni.

Rusija, objasnio je Dodik za RTRS, ima potrebu da podrži sve one koji žele stabilizaciju mira i da se traži modus da se taj mir održi na Balkanu, a oni sa zapada najčešće govore stereotipe ili nameću modele koji nisu realni, nisu održivi.

Tokom današnjeg sastanka Dodika i Putina u Moskvi najviše se pričalo o razvoju političke situcije, a ruski predsjednik je dao podršku međunarodnom pravu, poštovanju Dejtonskog sporazuma, održavanju mira i potrebi što većeg angažmana na razgovoru sa različitim partnerima.

Dodik je rekao da je ruski predsjednik dao podršku BiH u pogledu njenog teritorijalnog integriteta, činjenici da je sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda, kao i tome da samo oni, a ne operacije sa strane, mogu da dovedu do promjena, jer sve što bi bilo nametnuto loše bi prošlo u budućnosti.

"Razgovor nije bio o tome da se krivi neko treći već da se pokuša doći do zajedničkog stava se dođe do rješenja", rekao je Dodik i dodao da je Putin upoznat o neimenovanju visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti i da je poručio da će Rusija ostati pri tom stavu, što je za srpsku stranu važno jer smatra da ga nema bez tog imenovanja.

Putin, kaže Dodik, poštuje sve narode u BiH, pitao je za poziciju i Hrvata i Bošnjaka i istakao da tragična istorija treba da se prevaziđe na najbolji mogući način uvažavanjem konkretnih, realnih okolnosti na terenu, a ne nekim imaginarnim konceptima života zajednice koji nisu provodivi.

Dodik je veoma zadovoljan današnjim razgovorom sa Putinom, koji je bio pun povjerenja, a tokom susreta razgovarali su o aktuelnoj situaciji BiH, Republici Srpskoj, regionu, o zajedničkim ekonomskim projektima.

"Upoznao sam Putina sa našim viđenjem situacije u BiH. Mogu da kažem da je on veoma upoznat sa detaljima i interesovalo ga je gotovo svako od pitanja mogućeg razvoja političke situacije, ponašanja i rada međunarodnih aktera, statusa Republike Srpske, ustavnih rješenja i kako se razvijaju ekonomski projekti, prije svega zajedničke operacije sa `Zarubežnjeftom` i kako se razvijaju projekti u vezi sa gasom", prevcizirao je Dodik.

Istakao je da će cijena gasa ostati ista i da će se podržati izgradnja gasovoda, o čemu planira sutra razgovarati i dogovarati sa direktorom "Gasproma" Aleksejom Milerom u Sankt Peterburgu.

Bilo je riječi i o izgradnji rusko-srpskog pravoslavnog hrama u Banjaluci, a Putin je, kaže, izrazio interes da pomogne, dok je posebne pozdrave uputio vladici koji je veoma angažovan na tom projektu. Među temema sastanka bili su i kultura, obrazovanje, o tome da je Republika Srpska kupila tri helikoptera od Ruske Federacije.

Dodik sa direktorom "Zarubežnjefta" na hokejaškoj utakmici

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, u društvu generalnog direktora kompanije "Zarubežnjeft" Sergeja Kudrašova, prisustvuje hokejaškoj utakmici u Moskvi.

Dodik boravi u posjeti Ruskoj Federaciji, a danas se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Dodik: Putin se interesovao za ustavnu poziciju oduzetih nadležnosti

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da je ustavna pozicija oduzetih nadležnosti Republike Srpske interesovala predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina tokom današnjeg sastanka u Moskvi.

"On je bio pripremljen i ispravno upoznat sa razvojem situacije", rekao je Dodik i pojasnio kako je ustavna pozicija upitna jer su u pitanju zakoni koje su nametnuli visoki predstavnici.

"Na nama je da kažemo hoćemo li to da trpimo i verifikujemo, ili da kažemo da hoćemo novi dogovor i da nećemo to uopšte da prihvatimo", rekao je Dodik za RTRS.

Dodik je naglasio da je Putina upoznao da će zasjedati Narodna skupština Republike Srpske o vraćanju oduzetih nadležnosti, te dodao da je Putina interesovalo da li Republika Srpska po Ustavu i Dejtonskom sporazumu ima pravo na Oružane snage, indirektne poreze i pravosuđe.

"Rekao sam mu da je to sve funkcionisalo ali da su zapadni međunarodni faktori oduzimanjem ovlaštenja to ukinuli. Imali smo Vojsku Republike Srpske do 2005. godine i u tom pogledu apsolutno je jasno da je to funkcionisalo. Oružane snage BiH su troma organizacija koja nikome ne koristi i ona mora biti prepolovljena i smanjiti bitno troškove", naglasio je Dodik i dodao da su to ciljevi.

Kada je riječ o ovom pitanju, Dodik kaže da je ruskom predsjedniku najvažnije bilo da zna da li je to u skladu sa Ustavom, te da mu je odgovorio da Srpska poštuje slovo Ustava i da ga neće prekršiti tako što će uzeti ono što pripada BiH.

Dodik je istakao da se Putin interesovao o situaciji sa imovinom Republike Srpske i odlukama Ustavnog suda BiH, te da mu je objasnio da se želi natjerati Republika Srpska da uđe u parlament BiH i da tamo donese zakon u kome bi joj BiH navodno dala nama imovinu kojom već raspolažemo više od 20 godina, koja je definisana Dejtonskim sporazumom.

"Nema nijednog razloga da se na taj način raspoređuje jer je to pitanje već riješeno. Putin je rekao da to razumije i da mu se čini sasvim logično da Republika Srpska brani svoje interese i svoju imovinu te da to čini u skladu sa važećim propisima. Putin je rekao da će Rusija dati podršku razumijevanju tog pitanja i na globalnom nivou", istakao je Dodik.

O eventualnim sankcijama, kako je naveo, nije razgovarao sa Putinom jer smatra da tako nešto suviše beznačajno pitanje za razgovor sa predjednikom Rusije, ali mu je rekao da "nas čekaju složene okolnosti", poput toga da se, što se tiče američke administracije, na scenu vraćaju oni koji su devedesetih godina napravili karijeru na Balkanu, kao i da će vladu Njemačke biti znatno angažovana o nekim pitanjima što može da usloži odnose u BiH.

Putina je upoznao i sa odnosima Republike Srpske sa Srbijom koja ostaje privržena Dejtonskom sporazumu i teritorijalnom integritetu BiH.

Putin je, istakao je Dodik, jasno poručio da podržava međunarodne dokumente i pravo onako kako je ono napisano i da nema potrebe za spekulacijama.

"Rekao je da ono kako se mi dogovorimo u BiH treba da se poštuje. Najvažnije je bez ikakvog intervencionizma dati slobodu ljudima. Moram da kažem da sam više impresioniran ovim razgovor i Putinom nego što su moji protivnici i u Republici Srpskoj i Sarajevu inpresionirani svim zapadnjacima koji im dolaze u Sarajevo", rekao je Dodik.