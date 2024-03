Dodik poručio Šmitu da je lažov, smutljivac i lopov

TREBINJE - Kristijan Šmit je lažov, smutljivac i lopov koji u Bosni i Hercegovini stalno i uporno pokušava očuvati svoju dobru platu od 24.000 evra i onda pokušava za nju da se bori, izjavio je večeras u Trebinju predsjednik RS Milorad Dodik, komentarišući Šmitovu izjavu da on čuva Dejtonski sporazum.

„On prvo nema ništa sa evropskim putem jer je lažan, a svi lopovi bježe od svoga lopovluka, pa i on, pokušavajući svim naporima doći na sjednicu Savjeta bezbjednosti UN kada se bude razgovaralo o BiH i smatram da će mu Amerikanci i drugi to upriličiti, što ne znači da je on legalan“, istakao je Dodik, napominjući da Evropljani moraju znati da, ukoliko Šmit bude nametao bilo kakvo rješenje – Republika Srpska će reagovati na način kako se to najavljuje svih prethodnih mjeseci, jer, kako kaže, ako slučajno dođe do intervencije na izborni zakon – i Srpska će provesti svoje izbore koje Evropa ne mora priznati kao što ne priznaje Putina.

Napominjući da on ništa ne prijeti, već su to činjenice, on je rekao da se u evropskim pregovorima može očekivati samo neka načelna odluka, a mi ćemo, kako dodaje, opet morati da se borimo za datum, nakon čega se ipak neće desiti ništa.

„Neće se desiti ništa osim što ćemo mi na dnevni red staviti ponovo naših 14 prioriteta, a to su odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda i zatvaranje OHR i to će biti prvo, a kada to završimo možemo govoriti o datumima i drugim zakonima, a da se ne bavimo podvalama, poput mjesta sjedišta Ustavnog suda“, dodao je Dodik, napominjući da se može odlučivati isključivo po zakonima koje donosi Parlamentarna skupština, što je formulisala i trojka iz Laktaša.

On je dodao i to da Bošnjaci svojim jučerašnjim napuštanjem sjednice Doma naroda šalju jasnu poruku - Bosna, to sam ja, odnosno, sve mora biti kako oni hoće, a da su Srbi to uradili, shvatilo bi se kao ugrožavanje evropskog puta.

Komentarišući Vaskršnji sabor koji je dogovoren sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Dodik je istakao da će to biti sveopšti srpski sabor koji bi okupio političku elitu Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Kosova i dijaspore, ali bi tu bile uključene i akademije Republike Srpske i Srbije, pa i crnogorski akademici koji žele da učestvuju u tome, kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve.

„Ja mislim da smo mi Srbi dugo čekali jer su nas gurnuli 30 godina da nigdje ne mradmo, nametnuli nam krivicu koju mi nemamo, pa mi danas moramo da kažemo šta mi hoćemo, a mi hoćemo Republiku Srpsku, stabilnu Srbiju, ali da naš narod bude zaštićen i u Sloveniji, Hrvatskoj, hoćemo svoj status u Crnoj Gori adekvatan biračkim i drugim potencijalima, da se ne dira ni na Kosovu ni u Crnoj Gori ovo što se radi, a razgovaraćemo i o položaju Srba u Federaciji koji je nesnošljiv“, pojasnio je Dodik koji je, upitan da prokomentariše Bećirovićevu izjavu o ovom saboru dodao:

„On neće biti pozvan na taj sabor, takve kretene mi ne pozivamo“.

Kaže da će se nakon ovog svesrpskog sabora usvojiti dokument i to od strane skupština Srpske i Srbije, kao zajednički dokument na osnovu koga će se provoditi politike.

