Dodik poručio Zaracinu: Biće kako ja kažem

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je danas da se liberalni projekti njemačkog specijalnog izaslanika za zapadni Balkan Manuela Zaracina koji se zalaže za princip "jedan čovjek jedan glas" ovdje ne mogu da prime i da je to antiustavna kategorija.

"Zaracin je svašta rekao. Imaju luksuz da svašta govore i navijački su raspoloženi prema muslimanima i podržavaju tu vrstu priče. Ti njegovi liberalni projekti koje imaju po Njemačkoj ovdje ne mogu da se prime", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

Dodik je naveo da je ta priča Zaracina apsolutno neprihvatljiva i antiustavna kategorija jer se zna šta su izborne jedinice, prenosi Srna.

Prema njegovim riječima, da se po principu "jedan čovjek jedan glas" razmišljalo u Dejtonu nikada ne bi došlo ni do mirovnog sporazuma, ni do Ustava BiH.

Dodik je podsjetio da se Zaracin izjašnjavao i u vezi sa zakonom o kleveti, ustvrdivši da je u Njemačkoj kleveta krivično djelo, a da njihov izaslanik ovdje drži predavanje kako nešto ne treba.

"Ovdje nije priča o kleveti. Ovdje je riječ o istini i govoriti istinu je vrhunska stvar", objasnio je Dodik.

On je ukazao na to da Njemačka, osim krivičnog djela kleveta ima i krivično djelo sramoćenje, za šta je previđena kazna zatvora.

"Sada oni nama drže predavanja kako mi treba nešto da radimo evropski. Eto, uradite evropski, vi vodite EU a ne ja. Jedan broj ljudi je javni prostor koristio za klevetu i neistine i bili su u funkciji stranih službi. Zbog toga se podigla neka galama o kleveti i zakonu o nevladinim organizacijama koje Amerika smatra stranim špijunima", rekao je Dodik za Srnu.

On je dodao da je Zaracin tek neki savjetnik u Njemačkoj koji je spremljen na Balkan jer nisu znali šta će s njim, pa sada ovdje nešto govori.

"Važnije je šta ja kažem nego on. Ono što kažem ja to će biti, a ono što on kaže - neće. Njemačka se inače previše petlja ovdje. Petlja se na strani muslimana, što je neprihvatljivo i mi tu tendenciju vidimo", rekao je Dodik.

Govoreći o zakonu o kleveti u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da se ne radi o tome da se nekome nameće zabrana, već o tome da se pokaže istina.

"Kada smo krenuli sa ovim zakonom, sjeli smo u okviru partije i rekli da to treba da se uradi. Za to smo dobili podršku koalicionih partnera koji su neki dan na sastanku rekli da neće odustati od ovog zakona", naveo je Dodik.