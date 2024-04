Dodik poručio opoziciji da je sramota za Srbe, odgovorila mu Trivićeva

BANJALUKA – Srpska je stabilna uprkos brojnim pritiscima kojima je izložena. Niko od predstavnika institucija neće dozvoliti da se pristane na pritiske i ucjene. Sramota je za Srbe što postoje neki Šarovići, Borenovići, Trivićeve, Vukanovići, Miličevići i njima slični, objavio je na društvenoj mreži X Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

On je dodao da oni ne vide kolika je važnost da srpski faktor bude ujedinjen i okupljen oko najvažnijih pitanja za opstanak srpskog naroda.

"To govori o njima, njihovim ambicijama i odsustvu brige za sopstveni narod i državu. U institucijama će se i dalje sprovoditi odgovorna nacionalna i državna politika, a ne samovolja Amerikanaca. Politički penzioneri koji su upropastili sve što su mogli za Republiku Srpsku trebalo bi bar da ućute u ovim trenucima. Republika Srpska ima svoj put, svoje politike i neće sprovoditi američke", podvukao je on.

Ubrzo je stigao odgovor Jelene Trivić, predsjednice Narodnog fronta.

"Milorad Dodik kaže kako je sramota za srpski narod što postoje, kako je rekao, ljudi poput Trivićeve. Za mene lično, ovakva kvalifikacija izrečena od strane najvećeg izdajnika srpskog naroda, Milorada Dodika, predstavlja najveći kompliment", izjavila je Trivićeva, osvrćući se na izjavu Milorada Dodika.

Ona kaže da neće previše podsjećati javnost kako se "Dodik dočepao vlasti, na čijim transporterima, šta je sve govorio ranije, pa promijenio ploču, jer su to sve manje-više opštepoznate stvari".

"Ono što želim poručiti javnosti Republike Srpske i što javnost treba da zna, jeste da meni Milorad Dodik nije ništa dao, niti omogućio, da bi mi mogao to oduzeti. Pogotovo ne pravo da politički djelujem i borim se protiv antinarodnog sistema koji je on stvorio. I to ću nastaviti da činim dok sam živa", kazala je Trivićeva, te zaključila:

"Miloradu Dodiku ne želim ništa da poručim, jer je on već jednom nogom na političkoj deponiji i nije vrijedan komentara. Predugo je sadio tikve s đavolom, koje mu se sad obijaju o glavu, pa su mu za to očigledno svi drugi krivi, osim njega samog".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.