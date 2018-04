Dodik pozvan na inauguraciju Putina, Vučić nije

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije dobio pozivnicu za inauguraciju ruskog predsednika Vladimira Putina, dok je na adresu predsjednika RS Milorada Dodika ona stigla, piše beogradski Blic.rs.

Javnost u Srbiji već sedmicama spekuliše hoće li njihov predsjednik otputovati u Moskvu 7. maja. Kako je nedavno potvrđeno na Andrićevom vencu, Vučić nije dobio poziv.

"U to vrijeme predsjednik će biti u zvaničnoj posjeti Ankari, susret sa Redžepom Tajipom Erdoanom zakazan je prije nekoliko mjeseci", rečeno je u kabinetu predsjednika Srbije.

Vladimir Putin lično na inauguraciju poziva samo predsjednike bivših sovjetskih zemalja, ali je svakako neobično da poziv ne bude upućen od nekog od visokih ruskih zvaničnika ili preko ambasade.

“Blic” piše da su dva moguća razloga za to: prvi, predsjednikove bliske veze sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i Zapadom i drugi, nemogućnost da se dvije administracije dogovore o statusu Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu.

"Za manje od mjesec i po Vučić i Angela Merkel vidjeli su se dva puta, a to što predsjednik javno govori da se savjetuje i da će se savjetovati sa njemačkom kancelarkom o pitanju rješenja kosovskog problema sigurno nije ostalo neopaženo u Rusiji. S druge strane, problem bi moglo da predstavlja i to što Rusija uporno pokušava da izdejstvuje diplomatski status za osoblje Ruskog centra u Nišu, a kako vrijeme odmiče, jasno je da od toga neće biti ništa", navodi sagovornik "Blica".

Odlukom da ne pozove Vučića predsjednik Rusije poslao je poruku da Vučić nije neko koga smatra svojim.

"Rusija na Vučića odavno ne gleda kao na svoju filijalu ili ekspozituru ni u Srbiji ni u regionu, smeta im dobar odnos koji predsjednik Srbije pokušava da ostvari i sa Istokom i sa Zapadom. U tom smislu, odluka da ne bude pozvan iznenađenje je samo za one koji o prilikama na relaciji zvanična Moskva - Beograd ne znaju baš ništa", kaže sagovornik "Blica".

Takođe, ruski interes nije da prekine svaku vezu sa Vučićem s obzirom na to koliku podršku on uživa u domaćoj javnosti. Ruski planovi vezani su za širenje utjecaja u ovom regionu, a osim Republike Srpske, koja je ipak samo jedan entitet, nadaju se da to mogu samo još preko Srbije koja nije članica NATO.

Pritisci na Srbiju pojačavaće se kako se bude približavalo rješenje za kosovski problem. Zvanična Moskva će, tradicionalno, pokušati da se predstavi kao zaštitnik Kosova veći od Beograda. Vučić bi tek tada mogao da se nađe pred izazovima.

Ceremonija stupanja Vladimira Putina na dužnost predsjednika Ruske Federacije u novom mandatu biće održana 7. maja, a tog dana će i vlada podnijeti ostavku, saopšteno je danas u Kremlju.

Predsjednički izbori u Rusiji održani su 18. marta, a Putin je pobijedio sa 76,69 posto osvojenih glasova, saopštila je ranije Centralna izborna komisija Rusije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je nedavno da nije dobio poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina.

"Nisam dobio poziv od Putina. To su neki pričali da bi mogli po nekim ambasadama da idu i govore: 'Eno ga, ide kod Putina', iako me čovek nije ni pozvao", rekao je Vučić.

Vučić je dodao da sa Putinom nije o tome razgovarao, već da su telefonom pričali o Kosovu i drugim stvarima.

(Blic.rs)