Dodik predložio ostalim strankama da ne učestvuju na izborima

BANJALUKA – SNSD predlaže ostalim partijama da ne učestvuju na predstojećim lokalnim izborima, izjavio je Milorad Dodik, predsjednik stranke nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a u Banjaluci.

"Naš prijedlog je da se na izborima ne učestvuje po zakonima, odnosimo odlukama koje je predložio Kristijan Šmit", objasnio je Dodik.

Kaže da je neophodan dijalog sa opozicijom o ovom pitanju, dodajući da ostaju pri donošenju Izbornog zakona Srpske po kojem je potrebno organizovati izbore.

"To je moguće obezbijediti samo ako sve partije prihvate da Republika Srpska ima pravo da provede izbore po svom Izbornom zakonu", istakao je Dodik.

On je između ostalog istakao da su zahvalni svim zemljama koje neće glasati za rezoluciju o Srebrenici.

"Osuđujemo pokušaje donošenja rezolucije o Srebrenici u UN. Ta rezolucija je podmukao način da se dugoročno diskredituje srpski narod. Nevjerovatno je do čega je došla ta svjetska organizacija, doveli su Šmita koji nije imenovan od strane Savjeta bezbjednosti, ali to Amerikanci uvažavaju. Što se Bećirovića tiče, on se lažno predstavljao na najvišem nivou, nisu tamo neuki ljudi, oni znaju kako se izjašnjava ispred BiH. Imali smo razuman pristup Rusije i Kine koja je bila ignorisana od strane ostalih članica Savjeta bezbjednosti", kazao je Dodik.

Sjednici su prisustvovali potpredsjednici SNSD-a Željka Cvijanović, Miroslav Bojić i Luka Petrović, te generalni sekretar Srđan Amidžić i organizacioni sekretar Igor Dodik.

Kako je ranije najavljeno, nakon sjednice Predsjedništva SNSD-a predviđen je sastanak koalicionih partnera u Palati Republike.

