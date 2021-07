Dodik razgovarao sa predsjednikom Izraela: "Nastaviti gajiti prijateljstvo"

BANJALUKA - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska uvijek bila prijatelj Izraela, te da će uložiti napore da tako bude i u narednom periodu.

Dodik je izjavio novinarima da je danas u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Izraela Isakom Hercogom razgovarao o dobrim odnosima dvije zemlje i stvarima koje su mu poznate.

"A to je da smo mi uvijek bili na strani Izraela, kada su imali napade od Hamasa i drugih terorističkih organizacija i da smo u našim institucijama oslikali zastavu Izraela u znak podrške", istakao je Dodik.

On je izrazio zadovoljstvo što je imao priliku da mu Hercog uputi poziv za posjetu Izraelu, te da očekuje da to bude do kraja godine, shodno uslovima koje diktira pandemija virusa korona.

"Izrael i Republika Srpska, odnosno BiH, imaju dobre odnose već dugi niz godina, a rezultat tih odnosa je skoro potpisan Sporazum o formiranju sajber akademije, koja treba da profiliše kadar koji će se boriti protiv sajber kriminala", rekao je Dodik.

On je ocijenio da će današnji razgovor pospješiti dobru saradnju i doprinijeti jačanju njihovog razumijevanja.

Tokom telefonskog razgovora Dodik je Hercogu čestitao na izboru za novog predsjednika Izraela, te uputio podršku u daljem radu.

"Jevrejska istorija je izuzetna i mi Srbi to poštujemo, te u BiH ulažemo napore da se i u BiH osiguraju interesi i poštovanje prema Izraelu i to smo pokazali nekoliko puta", naglasio je Dodik.

On je dodao da zna da je danas jedan od najtužnijih dana za izraelski narod, kada su srušeni jevrejski hramovi, te da je to samo još jedna od stvari u nizu zbog kojih je ubijeđen u trajnost Izraela i snagu izraelske nacije.

Dodik je istakao da će nastaviti da gaji prijateljstvo sa Izraelom i upoznao ga o situaciji u BiH koja je, kako je istakao, dosta složena, ali da u svakom slučaju vlada mir i stabilnost, iako, naravno, postoje problema u vezi sa pandemijom virusa korona sa kojom se suočava cijeli svijet.

"Takođe, evidentan je i novi talas migracija sa Bliskog istoka i iz arapskih zemalja što predstavlja pritisak na BiH", rekao je Dodik u razgovoru sa predsjednikom Izraela.

On je Hercogu poručio da može uvijek da računa na njegovu podršku po bilo kom pitanju, te da je ponosan što je prije desetak godina bio u prilici da kreira mogućnost da BiH ne glasa za pitanje Palestine u UN.

"Kako se ispostavilo, to bi bio ključni glas za to. Nemojte oklijevati i kad god postoji neko pitanje na međunarodnom multilateralnom planu, spreman sam da pratim vaše politike", istakao je Dodik.

Hercog je istakao da zna da je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik veliki prijatelj Izraela i izraelskog naroda, te izrazio zahvalnost na unapređenju odnosa.

Hercog je izrazio zahvalnost Dodiku na, kako je istakao, odvažnom stavu tokom izraelske operacije u Gazi.

"Uvijek sam otvoren prema Vama u svakom trenutku i voljeli bi da Vas ugostimo u Izraelu. Takođe, izuzetno smo Vam zahvalni kao našem dokazanom prijatelju. Mi se uvijek sjetimo svojih prijatelja, a Vi ste svakao jedan od njih", naglasio je Hercog u telefonskom razgovoru sa srpskim članom i predsjedavajućim Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom.

On je pozvao Dodika u posjetu Izraelu i izrazio nadu da će do nje uskoro i doći.

"Moja je želja da unaprijedimo odnose i sa BiH, Srbijom i susjednim zemljama", rekao je predsjednik Izraela.