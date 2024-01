Dodik reagovao na Blinkena: Amerikanci misle da mi ne znamo da saberemo dva i dva

BANJALUKA - Pitanje je da li SNSD uopšte ima o čemu da razgovara s predstavnicima sarajevskih stranaka, koji očigledno rade po instrukcijama svojih staratelja, a ne u interesu ljudi koji žive u BiH, poručio je ovo Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.

On je putem svog profila na društvenoj mreži "Iks" napisao kako informacija da se američki državni sekretar SAD-a Entoni Blinken obraća ministru spoljnih poslova BiH Elmedinu Konakoviću i od njega direktno traži da obezbijedi da se realizuje projekat južne interkonekcije, i to što prije, jasno pokazuje kako su agilni kada je u pitanju njihov interes i da je pravi smisao cijelog cirkusa sa Šmitom da bude njihov lični zastupnik i omogući da se preko njega potpuno ovlada resursima BiH.

Podsjetimo, Entoni Blinken zatražio je od hrvatskog šefa diplomatije Gordana Grlić Radmana i ministra spoljnih poslova BiH Elmedina Konakovića da izvrše pritisak na lidera HDZ BiH Dragana Čovića da prestane da opstruiše gasno povezivanje Hrvatske i BiH, a u pismu koje je prenijela Hina, Blinken je označio upravo Čovića kao direktnog krivca za odugovlačenje početka izgradnje gasovoda.

Reagujući na ovo, Dodik je napisao kako "ovo rade i Britanci i Amerikanci, i da je pitanje "šta ćemo ovih dana još čuti i u kakve kriminalne aktivnosti su umiješani visoki zvaničnici u BiH, a sve po nalogu Zapada".

"I sad neko treba da povjeruje da je to sve zato što žele da zaštite BiH od uticaja Rusije, zato će gurnuti svoj plin po cijeni tako povoljnoj da im se zanebesa u Federaciji, baš kao i Evropi. I to je njihova pomoć i politika mira, poštovanja Dejtona i suvereniteta? Ti Amerikanci stvarno misle da smo nepismeni i da niko ne zna da sabere koliko su dva i dva, i zašto rade to što rade, da štite svoje interese", napisao je Dodik.

"Tamo gdje ne mogu nekoga da potplate, kao što nisu uspjeli nas u Srpskoj, tu ulaze silom. Onda kažu - pravo je okej, ali ako nam se suprotstavite, mi ćemo donijeti političke odluke. A njihove političke odluke i rezultate tih odluka gledamo svuda u svijetu i tu njihovu silu", dodao je predsjednik Republike Srpske.

Dalje je naveo kako je Srpska rekla "ne" tom nasilju i da se u njoj bore sa tim pritiscima i prijetnjama, a sve u istrajnosti da se sačuva imovina Republike Srpske.

"Način da ovladaju tom imovinom je da nam sruše institucije da bi mogli da kontrolišu sve i svakoga u Srpskoj i rade šta god im je volja. Mogu da im garantujem da to nikada neće vidjeti i da ćemo se svim pravnim sredstvima boriti i nećemo dozvoliti da neki ilegalac dijeli imovinu Republike Srpske nekim Britancima, Amerikancima i bilo kome drugom", poručio je Dodik.

Nakon toga, osvrnuo se na predstavnike stranaka koje čine "trojku".

Kazao je da oni svojim izjavama pokazuju da zastupaju američke i britanske interese, te ponovio da Republika Srpska želi da se dogovara s Federacijom BiH i s njenim izabranim predstavnicima, a ne sa strancima.

"I danas stojim pri tome. Želimo da odluke koje se donose budu u interesu svih ljudi, a ne stranaca. 'Trojka' će reći da li su od naroda u BiH važniji interesi stranaca, da li smiju da im se usprotive ili su im već zaprijetili da će dovesti u pitanje njihov legitimitet, koji i jeste upitan, ako ispoštuju dogovoreno", zaključio je Dodik.

Ono što je u ovom slučaju zanimljivo, jeste da ovakve Dodikove poruke stižu u danu kada u Banjaluci treba da se sastanu predstavnici SNSD-a, HDZ BiH i "trojke", kako bi razgovarali o brojnim pitanjima koja se tiču BiH.

Sastanak bi, prema nepotvrđenim informacijama, trebalo da počne u 14 časova, ali je lokacija na kojoj će se sastati tajna, i nema nikakve zvanične najave.

