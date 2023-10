Dodik reagovao na Isakovu izjavu: "Neka oslobodi mamu"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik komentarišući danas situaciju u Izraelu i Palestini, poručio je Rami Isaku, ministru unutrašnjih poslova Federacije BiH, "da oslobodi svoju mamu".

"Koji ministar? To je smlata koja jakim izjavama želi pokriti djelovanje. Neka proba osloboditi. Neka oslobodi mamu. To je težak trenutak koji postoji u sukobu između Izraela i Palestine, prije svega Hamasa. Ono što su učinili 7. oktobra spada u zločin koji je skrenuo pažnju cijelog svijeta", rekao je Dodik komentarišući Isakovu izjavu datu u Zenici.

Isak je, podsjetimo, na skupu koji je u Zenici održan u znak podrške Palestini, uputio sljedeću poruku.

"Zajedno ćemo mi, ako Bog da, osloboditi našu Gazu ali na način da ubijedimo sve one šute da dignu svoj glas i da one koji imaju snagu da urade ono što trebaju uraditi"..

Dodik je danas na konferenciji za novinare u Banjaluci istakao da je mučno gledati slike iz Gaze.

"Opravdana je aktivnost Izraela da se brani. Isto tako, potresne su slike stradanja djece u Palestini. Očekujem da će to što prije stati i da će uspjeti da se pronađe dogovor. Sitacija se, vidim, razlikuje se od prethodnih. Amerika diskvalifikuje sebe kao posrednika jer se svrstava na jednu stranu. Kao i u Ukrajini. Vidjeli smo reakciju arapskog svijeta na to. Usložnjava se problem koji je težak. Svaka vrsta navijačkog odnosa nije korektna i fer", poručio je Dodik.

Situaciju na Bliskom istoku uporedio je sa onom u BiH

"I mi smo zgurani u nešto što ne može funkcionisati. Vjerujem da ovo što se dešava u BiH, traži adekvatan odgovor. Amerikanci su davno odlučili, to sam javno govorio, da centralizuju BiH. To je ono protiv čega se mi borimo. Oni tvrde kako mi to ne razumijemo, nije stvar slova Dejtona već procesa. Taj proces mi nismo potpisal", rekao je Dodik.

Na kraju, Dodik je ponovio i da svi Srbi trebaju živjeti u jedinstvenoj državi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.