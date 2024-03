Dodik reagovao na izjavu Eskobara da je RS osiromašeni entitet od 750.000 ljudi

BANJALUKA – Oni se ježe od pomisli da ovdje ne upravljaju na način kako žele i tu Srpska pokazuje svoju snagu. Oni pokušavaju da razvale Dejtonski mirovni sporazum, a za to krive nas, poručio je danas Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Gabrijelu Eskobaru, zamjeniku pomoćnika državnog sekretara SAD.

"Republika Srpska ima snagu i može da funkcioniše i u uslovima ozbiljnih podmuklih pritisaka koje vrše zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Gabrijel Eskobar i njegova struktura u BiH predvođena američkim ambasadorom u BiH Majklom Marfijem, koji svakog dana smišlja šta će loše učiniti Srpskoj i srpskom narodu", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Prethodno je Ekobar izaslanik SAD za zapadni Balkan prokomentarisao izajave predsjednika RS da će otcijepiti Srpsku.

Novinarka Radio Slobodna Evropa je rekla kako Dodik navija za Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima. Upitala je Eskobara da li ima straha o proglašenju nezavisnosti RS ako Tramp pobijedi.

Eskobar je kratko odgovorio kako nema takvog straha.

"Međunarodna zajednica posvećena je nezavisnosti, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru Bosne i Hercegovine. Imamo mirovne snage u BiH. Imamo visokog predstavnika s ogromnim ovlaštenjima.

I NATO je više puta ponovio da neće dopustiti bezbjednosni vakuum u BiH. Tako da, Dodikove izjave nanose štetu, ali ne mislim da osiromašeni entitet od 750.000 ljudi, koji stalno povećava svoj dug, ima kapacitet da se suprotstavi NATO-u ili da proglasi nezavisnost koja bi bila održiva", rekao je Eskobar.

Dodik mu je poručio da Srpska ima snagu.

"Amerika 30 godina pokušava da razvlasti Republiku Srpsku u BiH, pa ni posljednje Eskobarove izjave nisu slučajne i dolaze u danima kada BiH treba da dobije status pregovarača sa EU. Veoma je indikativno da upravo Amerika s nekoliko svojih istupa posljednjih dana, svojim podmuklim aktivnostima, pokušava da usložni političku situaciju u BiH. Nema šta ne čine - sankcionišu nas, prijete bankama da ne sarađuju s Vladom, s vlastima Srpske, optužuju Dodika, provlače me kroz izvještaje, smetaju im naše veze s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, što dobijamo pregovarački status sa EU.

Kada govore o nečemu drugom, debelo lažu", dodaje Dodik.

Prema njegovim riječima, "Eskobar je prvak svijeta u tim spletkaroškim radnjama na Balkanu, koji se miješa i u unutrašnja pitanja Crne Gore do mjere da kaže da demokratski izabrani predstavnici ne mogu da budu uključeni u Vladu, i nije ni čudo što se ponovo obrušio na Srpsku, napadajući je iz Prištine i to lažima u vezi sa brojem stanovnika".

Kako navodi, to su stare metode istrošene imperije "kojoj smo mi mali velika meta zato što im djeluje da im je zgodno da pokazuju svoju silu na nama".

"Kod njih nema fer i ja to znam. Kod njih ima samo ignorancija, nasilje. Stvarna namjera je da Srpska bude prikazana kao loše mjesto i da ne može, navodno, da živi bez njihove pomoći i podrške. Sve su to laži jer Republika Srpska uspješno servisira sve obaveze. Imamo svoje ekonomske probleme, to nije sporno, ali su ti problemi najviše zbog blokada koje oni trenutno sprovode prema Srpskoj, a time i BiH", smatra Dodik i dodaje:

"Onemogućavaju nas da radimo s našim kineskim partnerima, prijete NATO-om, lažnim visokim predstavnikom, prijete svim i svačim maloj Republici Srpskoj, tvrdeći da je ona loša, da ne može neke stvari. Pa kad je tako Srpska loša, što nas ne pustite na miru? Niste nas učinili lošim uprkos svim vašim nastojanjima da nam zagorčate život svih ovih 30 godina". Politika Amerike je, smatra on jedna od najlicemjernijih na ovom prostoru.

Dodik ističe da je Eskobar 600 posto je na strani premijera samoproglašenog Kosova Aljbina Kurtija i onoga što on radi.

"Ako se već vi Amerikanci zalažete da Kosovo bude država, zašto vam smeta da Srpska bude država, zašto prijetite NATO-om, lažnim visokim predstavnikom, koji je vaš, nije ničiji i ne može ništa uraditi ovdje. Njemu je zabranjeno da djeluje i da dolazi u Srpsku. To zna i sam Eskobar. Srpska bi po svim bilansima, po svojoj teritoriji, po volji ljudi, po funkcionalnoj vlasti koju ima, apsolutno mogla da bude samostalna i to nije nikakav problem.

I Eskobar to savršeno dobro zna i zato namjerno vraća temu o nekom odvajanju, secesiji. On govori kako Srpska ne bi bila održiva ako bi bila nezavisna, a savršeno dobro zna da bi Srpska bila daleko samoodrživija i mogla bi da funkcioniše daleko bolje nego BiH koju on tako uporno pokušava da nameće svima na ovim prostorima. Jedino moguće da se održi mir u BiH je da se svi vrate izvornom Dejtonu. BiH može imati smisla i opstati jedino uz izvorni Dejtonski mirovni sporazum", naglasio je Dodik.

