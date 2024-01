Dodik reagovao na novi potez Ambasade SAD u BiH: "Saberite se"

BANJALUKA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ne zna s kojim pravom američka Ambasada daje ocjene o integritetu izbornog procesa u BiH, te ocijenio bezobraznim miješanje u političke procese i dogovore u BiH.

"Sve dok ne kažete da li postoji poslanički klub (američkog ambasadora u BiH) Majkla Marfija s kojim treba da se dogovaramo o našim zakonima, miješanje u političke procese i dogovore unutar BiH je, u najmanju ruku, bezobrazno", naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži "X".

Dodik je dodao da "američka Ambasada današnjim saopštenjem šalje nedvosmislenu poruku da hoće da se pita i odlučuje u BiH, da nemaju šta da se dogovaraju predstavnici tri naroda, već da će biti kako oni kažu, kao i da izbori nisu prilika da Srbi, Bošnjaci i Hrvati izaberu predstavnike koji će raditi za njihove interese, već koji će služiti Amerikancima".

"Teško mi je da se otmem utisku da Marfi neskriveno želi da u BiH dođe do nestabilnosti. Posebno je interesantno da nam o integritetu izbornog procesa priča Majkl Marfi koji je delegiran od administracije nakon čijeg izbora smo svjedočili najvećoj krizi u SAD, upadu u Kapitol i odsustvu primopredaje vlasti. Nažalost, svjedočili smo i ljudskim žrtvama", naveo je Dodik.

Dodik je dodao da i sada, kada je Amerika nadomak nove izborne krize, ekipa Majkla Marfija pokušava da u BiH drži pridike o integritetu izbornog procesa.

"Saberite se", poručio je Dodik.

Dodik, koji je lider SNSD-a, naglasio je da ova stranka ostaje pri dogovoru postignutom 18. januara i da poziva sve ostale stranke koje su učestvovale u dogovoru da se izjasne o tome ostaju li pri njemu nakon nelegitimnog miješanja američke Ambasade.

Američka Ambasada u Sarajevu navela je u saopštenju, između ostalog, da "BiH ne može u EU bez izmjene Ustava, odnosno Dejtonskog sporazuma".

