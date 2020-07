Dodik sa Nelsonom: Potrebno hitno usvojiti budžet

SARAJEVO - Američki ambasador u BiH Erik Nelson sastao se danas sa srpskim članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, a dvojica zvaničnika su razgovarali o budžetu BiH, koji je danas pred poslanicima u Predstavničkom domu BiH.

Kako je saopšteno iz Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Nelson i Dodik su diskutovali o hitnoj potrebi usvajanja budžeta institucija BiH u državnom parlamentu, kako bi se građanima osiguralo osnovno pravo da učestvuju na predstojećim lokalnim izborima.

Ambassador Nelson and BiH Presidency Member Dodik discussed the urgent need for BiH to pass a state-level budget and deliver on the citizens’ basic right to elections. pic.twitter.com/YlWJL9u9fM