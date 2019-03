Dodik sa Vučićem o infrastrukturnim projektima i aktuelnim događajima

BEOGRAD - Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će na današnjem sastanku s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu biti reči o aktuelnim događajima, kao i infrastrukturnim i strateškim projektima, prije svega autoputu Beograd - Bijeljina.

"Naša saradnja ima kontiunuitet, bar jednom mjesečno se sretnemo i pričamo o događajima koji su u toku i strateškim i infrastrukturnim projektima koje razvijamo zajedno, a prije svega o autoputu Beograd - Bijeljina" , rekao je Dodik za TV Pink.

On je dodao da je planirano da u junu počne gradnja te trase.

"Pripremamo se da nastavimo dalje. U završnim smo razgovorima oko dionica, one su podeljene i želimo da ''napadnemo'' odjednom sve, a u narednih pet, šest godina mislim da bi mogli da imamo značajan dio posla završen", rekao je Dodik.

On je dodao da zahvaljući Aleksandru Vučiću i njegovoj političi, Srbija ima bolji međunarodni ugled i da su postignuti ozbiljni ekonomski rezultati.

"U situaciji kada postoji trend pada ekonomskih i drugih vrijednosti, da to čupate i podižete, mora se priznati da je to veliki uspjeh", rekao je Dodik.

Upad u RTS nedopustiv i nanosi štetu Srbiji

Upad grupe demonstranata predvođenih opozicionim liderima u zgradu Radio-televizije Srbije ozbiljna je i nedopustiva stvar, oni koji su to učinili su najveći gubitnici, a time se takođe šalje i loša slika u svet koja može da našteti Srbiji u rešavanju važnih nacionalnih pitanja, izjavio je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

"Postoji neka vrsta pomodarstva da se bezgranično šeta i tako pokazuju građanski stavovi. Koliko razumijem, ovdje u Srbiji to nije bio problem, problem je kada se to pretvori u nasilje. Srbija nije zabranjivala šetnju kao demokratski izraz, koliko god to bilo pomalo iritantno", rekao je Dodik za TV Pink.

Kako je ocijenio, upad demonstranata u javni servis Srbije, ozbiljna je stvar.

"Ako tako pokazujete pretenziju ka nasilju, onda ste u problemu, i oni koji su to učinili najveći su gubitnici", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, kada se upadne u zgradu nacionalne televizije, onda se tu ostaje i ne izlazi, a oni koji su to učinili očigledno nisu imali snagu da to sprovedu.

"Nas zanima snaga Srbije, a ona se ne stiče tako, i time se ne šalje u svijet prava slika, tim scenama nasilja kad uđete i blokirate neke od institucija... Mislim da je to neprihvatljivo i najveća šteta za one koje su to organizovali", rekao je Dodik.

Dodao je da Srbiji nije potrebna ta vrsta slike, niti dešavanja posebno sada kada je u fokusu nacionalno pitanje u vezi s Kosovom i Metohijom.

Treba, kaže, imati u vidu da postoje i oni koji žele da iskoriste takva dešavanja i smanje pregovaračku snagu Srbije.

Upitan o istrazi o stradanju Davida Dragičevića iz Banjaluke, Dodik je ponovio da i dalje misli da je to pitanje za tužilastvo i da ono mora da završi posao u vezi istrage.

"Ja nisam taj koji treba to da radi i dokazuje, moje je bilo da obezbijedim logistiku za nesmetan rad tužilastva, da oni to imaju", rekao je Dodik.