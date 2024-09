Dodik telefonom pričao sa Varheljijem

ISTOČNO SARAJEVO - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Istočnom Sarajevu da je jutros telefonom razgovarao sa komesarom za proširenje EU Oliverom Varheljijem o zastoju evropskog puta BiH i da ga je upozorio da su svi instituti međunarodnog predstavljanja BiH privatizovani s ciljem isključivanja Srba iz svih procesa.

"Očigledno da je BiH u jednom potpunom zastoju, i to ne samo zbog izbora. Potpuno je privatizovana spoljna politika, potpuno privatizovani svi instituti i međunarodno predstavljanje BiH, što dovodi do nove paralize koja će dovesti do besmisla", rekao je Dodik, prenosi Srna.

Dodik je ukazao na činjenicu da Ustavni sud BiH u krnjem sastavu pokušava da donese što je više moguće odluka.

"Oni moraju i da razumiju da će morati sve to da vrate na početak, ako žele da se Srbi vrate u Ustavni sud, inače se nikad neće vratiti. Dakle, to njihovo ignorisanje potpunog sistema je više od rušenja Dejtonskog sporazuma - da dvoje sudija Hrvata, dvoje muslimane i tri stranca donose odluke u Ustavnom sudu", ocijenio je Dodik.

Predsjednik Republike Srpske naglasio je da to nije tako predviđeno i da to nije karakter BiH.

"I onda kad pričaju o tome ko ruši BiH, najčešće se okome na nas, jer mi ne želimo da dozvolimo ta skrnavljenja Ustava BiH i Dejtona", naveo je Dodik.

On je dodao da je danas bila prilika da sve to prenese Varheljiju.

"Da, mi želimo da vidimo Plan rasta, ali nemojte od nas da tražite kompromis na kompromis - da mi sada pravimo neke druge kompromise da bi, navodno, ona spavalica (Bakir) Izetbegović popustio. Ne zanima me, to je njegov problem. Ja se ne bavim politikom da bi udovoljio Izetbegoviću i muslimanima. Oni to namjerno rade. Dakle, dođe 'trojka' dogovori, a onda SDA zaustavi, pa bi opet trebao Milorad Dodik da pušta ili nešto slično, što se ne dešava i neće se ni desiti", istakao je predsjednik Srpske.

On je ukazao da to moraju da znaju i u Briselu, ali da oni to ignorišu.

