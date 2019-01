Dodik u Briselu: BiH očekuje status kandidata do 1. novembra

​Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi Predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović borave u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Briselu.

Predsjedavajući i članovi Predsjedništva razgovarali su sa potpredsjednicom Evropske komisije i visokom predstavnicom EU za inostrane poslove i bezbjednosnu politiku Federikom Mogerini.

"Konsenzus je evropski put. Kasnimo sa upitnikom, procedurama, ali bila je prilika da obavijestimo da je sve dogovoreno oko odgovora, da su ostali prevodi i da će to biti gotovo za 20-30 dana. EU Parlament će donijeti mišljenje o BiH - čime će se zatvoriti procedura za mogući kandidatski status", poručio je Dodik.

On je kazao da će BiH do 1. novembra pokušati da dođe do kandidatskog statusa, ali i to da su se na sastanku mogle čuti teme koje se tiču formiranja vlasti u BiH.

"Jasno smo čuli da je Evropska komisija zainteresovana za brzo formiranje vlasti, i da je NATO izvan domena. Trebalo bi izbjeći pitanje uslovljavanja izbora novih organa vlasti, prije svega Savjeta ministara", izjavio je Dodik.

Dodik smatra da je to jasna poruka iz Evropske unije Bosni i Hercegovini da se vlast mora formirati - jer onda izbori i izborni proces nema smisla.

"Želim da istaknem da unutrašnja pitanja u BiH su vezana za reformsku agendu, to treba da se radi. Potrebno je intenzivirati reforme javne uprave, sistema javnih nabavki, pravosuđa...", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Sve smo to pomenuli, upitnik i formiranje vlasti su ključne. Isticale su kolege i regionalne probleme, poput Pelješkog mosta, oni su koristili to svoje individualno pravo", naveo je Dodik.

Dodik je istakao i to da je primijetio određenu dozu skepticizma - jer je bilo mnogo najava oko termina predaje odgovora na Upitnik EU.

Rekao je i to da je savršeno jasno da je BiH složen mehanizam, da se pojavljuju pitanje koja blokiraju kretanje BiH, poput preispitivanja ustavnosti imena Republike Srpske, Deklaracije o položaju Hrvata, majorizaciji Hrvata u BiH - i da to ljudi u Evropskoj komisiji znaju.

Na koncu obraćanja novinarima on je kazao da BiH ne može naprijed ako se ne uvažavaju interesi sva tri konstitutivna naroda.

(N1)