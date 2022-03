Dodik u Briselu: Prestanite da nam pomažete

BRISEL - Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je, obraćajući se Odboru Evropskog parlamenta za spoljna pitanja u Briselu, da je prije trebalo razgovarati o Bosni i Hercegovini i da nije došao da polemiše sa kolegama, iako se ne slaže sa pokušajima da se okrive drugi.

Kako je rekao BiH je u permanentnoj krizi.

"Ona je u krizi od samog početka. Ona je nedovršena i nestabilna i mnogi kažu nemoguća država, imajući u vidu istorijske razlike", rekao je Dodik i podvukao da predstavlja Republiku Srpsku i da ima pravo da kaže da je Republika Srpska posvećena slovu Dejtonskog sporazuma, slovu Ustava BiH i miru.

"Prestanite da nam pomažete jer nam proizvodite probleme", rekao je Dodik i pozvao EU da pomogne BiH da funkcioniše onako kako je napisano u Ustavu.

Istakao je da ne postoji visoki predstavnik jer ga nije imenovao Savjet bezbjednosti UN-a.

Dodao je da Željko Komšić uzurpator mjesta u Predsjedništva jer je izabran glasovima Bošnjaka na mjesto hrvatskog člana te institucije BiH.

On je rekao da u BiH postoji potpuna derogacija ustavnog sistema na način da Muslimani odrede broj glasova i izaberu sebi Hrvata.

"Republika Srpska je usmjerena ka miru i to pokazujemo. Nisam učestvovao u ratu kao (Šefik) Džaferović koji je komandovao operativnim jedinicima za koje mnogi sumnjaju u ratne zločine", rekao je Dodik.

On je rekao da Republika Srpska uvažava spoljni suverenitet BiH i ne dovodi ga u pitanje te da dosljedno poštuje pravni okvir.

"Nijedan plan nijedan potez Republika Srpska ne povlači da bi se odcijepila od BiH. Mi hoćemo svoju ustavnu poziciju u BiH i to nije ocjepljenje. Reforme koje su donesene nisu ustavne, one su neprovodive i neustavne i to nije ocjepljenje. Organi Republike Srpske nema nijedan plan o odcjepljenju", rekao je Dodik i upitao se zašto EU i zainteresovani međunarodni faktor različito tretiraju narode u BiH.

"Veoma je jasno ono što mi želimo, a to je ustavnu BiH", rekao je Dodik pitajući se zašto se u evropskoj javnosti borba za ustavnu poziciju smatra destabilizacijom.