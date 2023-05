Dodik u Moskvi: Dvoličnost Zapada ne može dugo trajati

MOSKVA - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Moskvi da se zemlje kolektivnog Zapada sada predstavljaju kao "branitelji ljudi koji stradaju u Ukrajini", ali da nisu zaštitili ljude u drugim zemljama.

"Zašto nisu zaštitili ljude u Siriji, Libiji ili Jugoslaviji kada nas je Zapad bez razloga bombardovao? Ta dvoličnost ne može dugo trajati", rekao je Dodik.

On je naglasio da je to što kolektivni Zapad ne voli Rusiju i njenog predsjednika Vladimira Putina prirodno, jer on zapadnim zemljama ne obezbjeđuje jeftine resurse, kao što je bilo ranije.

"Rusi su nerazumno dugo, godinama, davali jeftin gas Evropi, Njemačkoj, jačajući njihovu ekonomiju", ukazao je Dodik.

On je podsjetio na riječi njemačkog kancelara Olafa Šolca od prije godinu dana, kada je izrazio namjeru da Ukrajini isporučuje "samo šljemove".

"I sve se završilo time što se sada tenkovi Leopard šalju u Ukrajinu. Zašto bismo sada vjerovali u njihove dobre namjere?", upitao je Dodik.

On je istovremeno pozvao na razumijevanje uloge Rusije u svjetskoj zajednici i na to da je poštuju.

"Rusija se mora poštovati, razumjeti i poštovati njena uloga u svijetu", rekao je Dodik za NTV, prenosi Srna.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavlja posjetu Ruskoj Federaciji, a danas bi trebalo da se susretne sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.