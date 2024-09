Dodik u Mostaru: Nisam čovjek sukoba, ali ću se ratnički boriti za sve Srbe

MOSTAR - Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je danas u Mostaru da nije čovjek sukoba, ali da će za politiku koju smatra da je ispravna i za Srbe gdje god se nalaze ratnički boriti i da neće odustati.

"Da obezbijedimo stabilnost vaše kuće i porodice, a vama mirne noći i sigurne dane - to je naša politika. Mi nemamo druge politike. Nećemo pristati da naš nacionalni identitet bude gažen bilo gdje", rekao je Dodik na predizbornoj tribini SNSD-a i dodao da vjeruje da se može živjeti jer nikome nije do konflikta.

On je naglasio da su mnoge generacije izgubile život u ratnim dešavanjima i da se mladima mora dati šansa.

Dodik je rekao da SNSD ima realne politike i da je sada mnogo ljudi smoglo hrabrosti i snage da bude na listi SNSD-a u Mostaru, prenosi Srna.

"Svijest o potrebi iskazivanja našeg identiteta i nacionalnog pripadanja narasla je i vrijedi da se borimo. Snažna istorija Mostara i doprinos razvoju srpskog identiteta nisu samo obilježili Mostar, već i BiH i cijeli srpski narod", naveo je Dodik.

On je napomenuo da je samo mali broj Srba odlučio da se vrati i da se bori u Mostaru.

"Vi ste junaci ovoga vremena što se mene tiče. Junaci ste zato što se vratili, ostali i došli danas bez straha da govorimo o nekim stvarima", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, srpska zajednica u Mostaru ne može da opstane ukoliko ne bude organizaciono sposobna da se bori za svoj identitet.

"Naš identitet nije protivan drugim identitetima. Mi ne tražimo ništa viša prava za Srbe ovdje od onoga koliko smo mi spremni da damo Bošnjacima i Hrvatima u Republici Srpskoj. Tamo ima više toga nego ovdje", istakao je Dodik.

On je rekao da je uporno davao mjesto ministru iz HDZ-a u Srpskoj da bi uzvratili istom mjerom ovdje, ali da su se uvijek pravdali da se nešto ne može zbog odnosa u Federaciji.

Dodik je rekao i da nije zadovoljan takvim odnosom, ukazujući da je i u Gradskom vijeću Mostara srpski glas prevagnuo, ali da nije zadovoljan onim što je sa druge strane uslijedilo.

"To ne znači da ćemo odustati. Mi ne možemo da biramo drugu ili treću stranu. Mi moramo znati šta je naš interes ovdje. Da bismo bili snažni, moramo se ovdje organizovati", poručio je Dodik.

Lider SNSD-a je naveo da Kancelarija Republike Srpske mora okupljati narod u Mostaru. On je rekao da će za narednu godinu za Kancelariju biti izdvojena dva miliona KM za razne programe, prvenstveno infrastrukturne.

Dodik je naglasio da će ubuduće poljoprivrednici u Mostaru biti tretirani isto kao poljoprivrednici u Republici Srpskoj i imati sve podsticaje kao i u Srpskoj.

On je dodao da se razmišlja o formiranju vrtića u okviru crkve, ali i da će biti podržana izgradnja Srpskog kulturnog centra.

Dodik je rekao da nema razloga da Republika Srpska i Srbija ne podrže srpsku zajednicu u Mostaru.

"Moramo osigurati da se Srbi ovdje vide, a ne da podržavamo Srbe na listama HDZ-a i SDA. Oni su broj i mjesto i znate da vam nisu ništa učinili. Neće se oni odreći te priče da imaju podobne Srbe, ali jedini autentični su ovi ovdje, ova lista koja se ne plaši i koja hoće da radi i Srpska stoji iza njih", naglasio je Dodik.

On je rekao da je ovdje napravljen pomak i da će biti bolje narednih godina.

"Važno je da imamo naše predstavnike i da operativno ojačamo Kancelariju Republike Srpske", poručio je Dodik.

On je rekao da zna da je teško sa poslovima jer Srbima u Federaciji BiH ostanu mrvice.

"Vjerujem da ćemo opet dobiti vijećnika i to je važno. Bez tog glasa se malo čuje i nadam se da će on biti prevaga, a sada će biti na prvom mjestu naš nacionalni interes u Mostaru, pa onda druge prijateljske ili druge priče. Podržaćemo, ali one koji nam daju ono što su obećali", istakao je Dodik.

Prema njegovim riječima, da nije Republike Srpske i Srbije, bilo bi pitanje kako bi funkcionisala srpska zajednica u Mostaru.

On je dodao da će i HDZ-u reći da ovako ne ide i da moraju dati ono što Srbima pripada, jer u suprotnom će se birati drugi partneri.

Podršku mostarskom SNSD-u danas su dali ljudi iz Ravnog, Stoca, Nevesinja, Čapljine, Trbinja, Ljubinja i mnogi drugi.

