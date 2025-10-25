Dodik zabrinut zbog situacije u Srbiji, otkrio šta će uslijediti za Srpsku

PALE – Ono što će uslijediti, dobro je za Republiku Srpsku.

Izjavio je to danas predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

On je na Palama rekao da je Republika Srpska repozicionirala svoju poziciju.

Prema njegovim riječima, ona je znatno bolja u odnosu na prije 10 mjeseci, kada je bila pred likvidacijom.

Dodik se obratio na svečanosti povodom otkrivanja spomenika posvećenog stvaraocima i braniocima Republike Srpske.

"Republika Srpska je tu da pokaže i dokaže da je opstanak srpskog naroda ovde moguć kao i drugih naroda, ali da svi moraju da uvažavaju Republiku Srpsku", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da Republika Srpska ne želi da se obračunava s bilom kim, već samo želi da je pusti da radi i gradi.

"Sada znamo šta i kako branimo, znamo gdje smo i dokle smo. Republika Srpska je perspektiva za srpski narod. Republika Srpska je trajna kategorija i niko je ne može osporiti", poručio je Dodik.

On je dodao da su najezdom islamizma hrišćani ugroženi, te da onaj ko to ne razumije ne može ni da se bavi društvenim i političkim radom na ovim prostorima.

Dodik je rekao da se više ne može trošiti vrijeme na zabludu o jedinstvu, navodeći da je apolutno jedinstvo nemoguće, te da je potrebna moćna i kvalifikovana većina, koju Republika Srpska ima.

On je izrazio zabrinutost zbog situacije u Srbiji, te istakao da Srbija mora da ojača.

Dodik je istakao da je Republika Srpska savladala brojna iskušenja od svoga nastanka 9. januara 1992. godine do sada i izrazio uvjerenje da su okolnosti danas drugačije i da postoji šansa da se stabilizuje Srpska.

Ističući da predsjednik SAD Donald Tramp pokazuje nove poglede na stanje u svijetu, Dodik je rekao da Republika Srpska to sluša i vjeruje da njegova politika može da bude okvir u koji se može uključiti.

"On kaže da je stvar država stvar ljudi na tom prostoru i da Amerika mora prestati da se miješa u unutrašnje stvari i da oblikuje druge države. To je okvir koji smo dobro čuli", rekao je Dodik.

On je naglasio da Republika Srpska vjeruje u rehabilitovanu moć Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina koji je ponovo od Rusije napravio globalnu silu.

